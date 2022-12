Recensione di Il mio nome è vendetta

Caricamento dati JustWatch…

Il mio nome è Vendetta è un thriller dipinto con numeri brutali che segue passo dopo passo il playbook del genere che induce sbadigli.

Recensiamo il film Netflix italiano My Name Is Vendetta, che non contiene spoiler.

L’ultimo italiano Netflix import segue un logger denominato Santo (Tutto ciò di cui hai bisogno è il crimine‘S Alessandro Gasmann), nel Nord Italia, vivendo una vita serena con la sua famiglia. Sua figlia, Sofia (Ginevra Francesconi), ha appena segnato il gol della vittoria in un torneo. Santo bacia la sua bellissima moglie bionda, Ingrid (Sinja Dieks), e festeggiano facendo un viaggio in campagna. È il giorno del papà-figlia. Santo permette a Sofia di guidare il suo robusto SUV fuoristrada e godersi un pomeriggio tranquillo.

Questo fino a quando non scatta una foto del suo robusto padre. Qualcosa contro cui si è opposto con veemenza da quando lei lo conosce. È timido con la macchina fotografica? Non esattamente. È un ex sicario di una famiglia criminale italiana nota come “Ndrangheta”. Si è nascosto nella campagna italiana dalla famiglia Lo Biancos. Santo, anni prima, ha sparato e ucciso i Don (Remo Girone) figlio maggiore. Il risultato è l’unico erede che gli è rimasto, Michele (Alessio Pratico), un uomo che cerca di prendere il trono da suo padre prima piuttosto che dopo. L’immagine fa scattare un avviso per il riconoscimento facciale che manda Santo e sua figlia in fuga per salvarsi la vita.

Il mio nome è Vendetta è diretto da Cosimo Gomez (Gente brutta e cattiva), un uomo che ha una lunga storia nel cinema e ha anche lavorato nel dipartimento artistico del film candidato all’Oscar Il Postino: Il postino (no, non la bomba di Kevin Costner del 1997). Ecco perché è così deludente quanto sia svogliato e privo di stile questo thriller. L’azione qui è schietta, rapida e particolarmente brutale. Ecco dove un senso dello stile e un po’ di sostanza sarebbero stati molto apprezzati. Per attutire i colpi, per così dire.

L’altro problema è che il film è passato chiaramente per il bagno dello scrittore, annacquando il prodotto con tre sceneggiatori diversi: il regista, Sandrone Dazieri, e Andrea Nobile. Il risultato è un thriller così superficiale e dipinto con i numeri che immagino che Reginald VelJohnson urlerebbe allo schermo il i registi stanno seguendo passo dopo passo il playbook del genere. Il padre fugge con la figlia e la supplica di ascoltare le sue direttive e controllare. Il padre subisce un infortunio e in qualche modo la figlia riesce a ricucirlo e ricontrollare. Alla fine, il padre deve addestrare la figlia a combattere, e lei fa incredibili progressi con un’ora di allenamento, triplo controllo. E, naturalmente, lasciamo abbastanza alla fine per lasciare la porta aperta per un sequel.

Il mio nome è Vendetta avrebbe potuto, per lo meno, essere un cinema “spazzatura” sfacciato, così cattivo-è-buono e se ne andò a testa alta. Tuttavia, Gomez e la compagnia non corrono rischi con la loro storia. Il risultato è una strana combinazione di giostre brutali e noiose che abbiamo visto troppe volte prima a causa della sua sceneggiatura che induce sbadigli.

