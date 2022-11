Recensione di Holiday Harmony – La recitazione scadente non aiuta un film di Natale non originale

Caricamento dati JustWatch…

Armonia festiva è il tuo film natalizio medio a basso budget, esaltato solo dalla bellissima voce cantata di Annelise Cepero.

Esaminiamo il film HBO Max Holiday Harmony, che non contiene spoiler.

Basso budget Film natalizi abbondano in questo periodo dell’anno, soprattutto dal Canale distintivo e Netflix. Ma HBO Max ha gettato il cappello sul ring anche con film come Armonia festiva. Diretto da Shaun Paul Piccininoquesto film è del tipo che probabilmente nessuno ricorderà due settimane dopo averlo visto, ma non è il modo peggiore per passare due ore.

Gail (Annelise Cepero) è un’aspirante musicista che vive nel suo furgone da un anno, viaggiando per piccoli concerti e serate open mic. È entusiasta di aver vinto un concorso che la sua amica l’ha convinta a partecipare per esibirsi nello speciale della vigilia di Natale iHeartRadio e inizia il suo viaggio verso Los Angeles. Tuttavia, quando il suo furgone si guasta in Oklahoma, è costretta a riconsiderare ciò che vuole nella vita con l’aiuto di un meccanico locale. Furgone (Brooke Shields) e suo figlio Jeremy (Jeremy Sutter).

Ha tutte le solite trappole di un film natalizio di questo tipo: l’ex fidanzata gelosa, le vibrazioni di una piccola città, l’atteggiamento “sei troppo ossessionato dal tuo smartphone”. Ha vibrazioni meno natalizie rispetto a molti film del suo genere, ma c’è della musica natalizia per compensare questo. In effetti, la cosa migliore del film è la sua canzone di Natale originale scritta da Gail.

Cepero ha una voce adorabile che è il momento clou dell’intero film. Sfortunatamente, Shields e Sumpter non possono eguagliare le sue capacità di recitazione, conferendo all’intero film un’atmosfera scadente, se non l’avesse già dalla sceneggiatura.

Il coinvolgimento di iHeart Radio è uno degli inserimenti di prodotti più aperti che ho osservato in un film ultimamente, e la storia è attenta a mantenere la sua positività nei confronti di iHeart Radio, anche se distrugge l’etichetta musicale immaginaria coinvolta nella competizione. È quasi stranamente radicato in un film che altrimenti sembra in qualche modo non ancorato.

Il film finisce più o meno esattamente come ci si aspetterebbe, anche se un po’ vago invece di legare tutto con un inchino come fanno di solito questi film. L’intera trama è abbastanza prevedibile e sembra che avrebbe potuto essere ridotta a un’autonomia di 90 minuti invece della sua durata di quasi due ore. Ha alcuni momenti carini, in particolare nella seconda metà della storia. Sfortunatamente, il modo in cui l’inizio si trascina potrebbe impedirti di arrivare a quelle parti.

Se stai cercando una commedia romantica natalizia di base da guardare, allora Armonia festiva non è una scelta terribile. Non è egregiamente cattivo, né particolarmente buono; si trova una specie di mezzo nel suo genere. Cepero eleva il film ed è divertente vedere Shields in un film, anche se non sta facendo nulla di particolarmente impressionante. È il tipo di pellicola che potresti indossare mentre decori per le feste o incarti i regali.

