Recensione di Hocus Pocus 2 – un sequel nostalgico spettacolare e malvagio

Hocus Pocus 2 fonde i temi che hanno conferito lo status di culto originale con una nuova storia sincera mentre introduce la magia a una nuova generazione.

Questa recensione del film Disney+ Hocus Pocus 2 non contiene spoiler.

Le streghe sono tornate! Dopo quasi tre decenni, la Disney ha finalmente deciso di onorare gli spettatori con un sequel per il loro classico di culto, Hocus Pocus. Il film è stato diretto da Anne Fletcher e stelle Bette Midler, Kathy Najimy, e Sarah Jessica Parker, riprendendo i loro ruoli iconici come i tre sorelle Sanderson: Winnie, sposati e Sarah. Anche Doug Jones è tornato nei panni dello “zombi buono”, Billy Richardson.

La trama per Hocus Pocus 2 è familiare, ma nel calderone si mescola la giusta dose di originalità. Nelle prime scene, apprendiamo come le sorelle Sanderson hanno ottenuto i loro poteri. Sono costretti a scappare nel bosco dopo che una sedicenne Winnie si rifiuta di sposare il ragazzo che il leader de facto di Salem, Reverant Traske (Tony Hale), ha scelto per lei. Per rappresaglia, la Reverant cerca di portare via le sue sorelle e metterle in qualunque fosse la versione del 1600 dell’affidamento. Naturalmente, i tre scappano insieme e si imbattono in una strega (Hannah Waddingham) che dà loro il Libro della magia senziente.

Il film passa quindi alla Salem dei giorni nostri. Ambientato 29 anni dopo gli eventi dell’originale, la narrazione è incentrata su tre adolescenti, Becca (Whitney Peak), Izzy (Belissa Escobedo) e Cassie (Lilia Buckingham). I tre erano migliori amici fino a quando Cassie non iniziò a frequentare un tipico atleta (Froy Gutierrez). Anche fan della stregoneria, le adolescenti trascorrono molto tempo nell’ex casa delle sorelle Sanderson, ora trasformata in un negozio di magia/museo gestito da Gilbert (Sam Richardson), che sembra essere un grande fan delle sorelle Sanderson. Becca e Izzy diventano le vergini che evocano accidentalmente le streghe ancora una volta. Questa volta, il trio di wicket è deciso a vendicarsi e a distruggere Salem una volta per tutte.

Per quanto riguarda i sequel, Hocus Pocus 2 fa molte cose per bene. Rende il giusto omaggio all’originale rimanendo concentrato nel raccontare la propria storia. Scopriamo di più sulle sorelle Sanderson e sull’importanza del loro legame. I numeri musicali sono divertenti e gli elementi di pesce fuor d’acqua sono eseguiti alla perfezione. Guardare le tre streghe in un Walgreens che provano “pozioni” mi ha fatto venire i brividi. Così come mettere le streghe faccia a faccia con i servizi moderni come due Roomba con una mente propria e Alexa di Amazon come la “piccola donna intrappolata in una scatola”. Includere un gatto nero che non parla è stato un simpatico cenno al primo film.

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker interpretano i loro ruoli come se non fosse passato del tempo dall’ultima volta che stavano lanciando incantesimi in quei colorati costumi da strega. È chiaro che il cast si è divertito moltissimo a filmare questo film, e lo si vede sullo schermo. Anche gli attori più giovani hanno fatto un ottimo lavoro. E il ritratto di Doug Jones di uno zombi che vuole davvero che tutti sappiano che la relazione tra lui e Winnie non era così profonda è esilarante.

Meno oscuro del film del 1993, il sequel trasmette un messaggio sull’amicizia e la sorellanza racchiuso in un colorato pacchetto di Halloween. Hocus Pocus 2 fonde i temi che hanno conferito lo status di culto originale con una nuova storia sincera mentre introduce la magia a una nuova generazione. Molti Millennials che sono cresciuti con il primo film ora si divertono con la nostalgia mentre si godono il sequel con i loro figli, ed è di questo che dovrebbe trattarsi la Disney.

