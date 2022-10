Recensione di Hellraiser: un ritorno alla forma per il franchise

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Hellraiser sembra un po’ troppo lucido e raffinato per il suo bene, ma è ancora senza dubbio una delle migliori voci del franchise.

Questa recensione del film di Hulu Hellraiser (2022) non contiene spoiler.

quando Clive Barker Hellraiser uscito nel 1987, è stato subito riconosciuto come una razza diversa di film horror. Questo non era uno slasher campy in cui uno scagnozzo senza volto dava la caccia ad adolescenti impazziti dal sesso, né parlava di una famiglia che cercava di sopravvivere a una casa infestata, che erano essenzialmente i due tipi di film dell’orrore negli anni ’80. Hellraiser aveva sessualità, una moralità insolita e una viscerale inventiva nella sua violenza, con sfumature di fantascienza che erano in gran parte invisibili nel genere horror. Questi elementi, combinati con una performance iconica di Doug Bradley come Pinhead, ha creato un enorme seguito di culto che è rimasto fedele nonostante i numerosi sequel stroncati dalla critica e dai fan.

Con 9 terribili sequel al suo attivo, il Hellraiser il franchise ha ricevuto l’inevitabile trattamento di riavvio, seguendo le orme di Halloween, Il massacro della motosega del Texas, e Grido. La casa di notte direttore David Bruckner ha guidato il riavvio da uno script scritto da Ben Collins e Luke Piotrowskida una storia di Il Cavaliere Oscuro‘S David S. Goyer.

Questo nuovo Hellraiser segue Riley McKendry, una tossicodipendente in via di guarigione, mentre tenta di scoprire la verità dietro la scomparsa di suo fratello e il ruolo che una misteriosa scatola di puzzle ha giocato in essa. Con l’aiuto del suo squallido fidanzato Trevor e del fidanzato di suo fratello Colin, Riley si ritrova invischiata con i portali per l’Inferno e i sadomasochisti Cenobiti.

di Bruckner Hellraiser segue molti degli stessi ritmi narrativi ed estetici del film originale di Clive Barker. È ben recitato e ben recitato, con un vero tocco stilistico nella violenza e nelle paure. Ma nonostante queste qualità, c’è una sorta di vuoto aziendale in questo riavvio. Parte del fascino dell’originale era che sembrava disordinato e quasi squallido nelle sue rappresentazioni a basso budget di sesso e violenza. Il Hulu il film ha un budget abbastanza grande da appianare i difetti dell’originale, e ciò che ti rimane è essenzialmente una versione stilizzata e raffinata della visione di Clive Barker, ma senza l’audacia e l’originalità. Detto questo, questo film tiene chiaramente in grande considerazione il film del 1987 e si avvicina di più a catturarne lo spirito rispetto a qualsiasi altro film del franchise, quindi i fan saranno probabilmente contenti.

Cosa ne pensi del film di Hulu Hellraiser (2022)? Commenta qui sotto.

Lettura aggiuntiva

Imparentato