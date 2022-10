Recensione di Halloween Ends: un’assoluta disgrazia per l’eredità di Michael Myer

Caricamento dati JustWatch…

Nei 45 anni di storia di Halloween, Halloween finisce è di gran lunga uno dei peggiori film del franchise.

Questa recensione del film horror di Peacock Halloween Ends non contiene spoiler.

Il male morirà finalmente? Questa è la domanda principale che deve affrontare Halloween finisce. Abbiamo visto il ritorno di Michael Myers nel 2018 con un film incredibile, Halloweenseguito da uno dei peggiori film del franchise, Halloween uccide. Così sarà il franchising uscire col botto? O continuerà a deludere? Immergiamoci.

Ho sempre pensato che Michael Myers fosse uno dei personaggi più complessi da correggere, e la maggior parte delle volte o lo capisci bene, o è terribile, e ora l’abbiamo visto due volte di seguito. Innanzitutto, mi è piaciuto il primo Rob Zombie Halloween, ma lo ha seguito con un film abissale. Poi, lo sceneggiatore/regista David Gordon Green ha fatto la stessa cosa con le due puntate recenti. voglio piacere Halloween uccidema al di fuori delle uccisioni, ogni volta che lo guardo, lo odio sempre di più.

Halloween finisce inizia con il botto quando vediamo un bambino venire a fare da babysitter a un altro bambino, che finisce per ucciderlo in una delle svolte più sfrenate degli eventi per aprire un film che abbiamo visto negli ultimi tempi. Anche se questo mi ha dato speranza, sono stato rapidamente deluso perché hanno intrapreso questa strada con questo ragazzo che si sentiva così fuori posto e poco brillante. In tutto questo franchise, vediamo che questi scrittori iniziano a correre dei rischi e fallisce.

A proposito di fallimenti, il ritmo di questo film è qualcosa che mi lascia a bocca aperta. L’intera prima ora di questo film è del tutto inguardabile. Hanno costruito questo personaggio di Corey per più di tre quarti di questo film, e non me ne potrebbe importare di meno di lui. Penso Rohan Campbell rivaleggia con Anthony Michael Hall come una delle peggiori prestazioni dell’intero franchise.

Sono così felice per Jamie Lee Curtis perché ha portato qualcosa di buono in questa trilogia, ma Laurie Strode merita molto di meglio di quello che le hanno dato gli sceneggiatori. Hai costruito l’intero ultimo film con la piccolissima Laurie nel film, con la voce che era lei che cercava questa vendetta in Halloween finisce. È in questo film per circa dieci minuti durante la prima ora e mezza. Non capisco letteralmente la scrittura di questo film.

Inoltre, sulla terribile scrittura, come ho detto, in Halloween uccide, costruisci questa battaglia tra Laurie e Michael, e MICHAEL MYERS È NEL FILM LESS THAN Laurie. Come diavolo hai fatto a sbagliare questo? Non solo, l’intera costruzione della battaglia nel film è stata completata da un FINE ORRENDO. Non capisco cosa stessero cercando di fare con questo script, ma è letteralmente uno dei peggiori script che sono stati pubblicati quest’anno.

Una delle uniche cose buone in merito Halloween uccide era che le uccisioni erano buone. Tuttavia, ancora un altro fattore deludente di Halloween finisce era che le uccisioni erano poco brillanti. È una delle cose che attendi di più quando guardi i film di Michael Myers è il modo creativo in cui ucciderà le persone. Ancora una volta, sono a corto di parole con l’intero film.

Complessivamente, Halloween finisce è un altro tentativo fallito di riaccendere ciò che il film del 2018 ha portato in tavola. La struttura poco brillante della storia seguita dallo scarso sviluppo del personaggio porta una delle peggiori puntate di questo franchise leggendario. Spero che chiudiamo per sempre questo capitolo su Myers.

