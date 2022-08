Recensione di Fullmetal Alchemist la vendetta di Scar

Riepilogo

Questa recensione del film Netflix Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar non contiene spoiler.

Quando si adattano anime o manga al live-action, la bellezza dei personaggi e della storia può andare un po’ persa. Ci sono alcune cose che il live action semplicemente non può fare come l’animazione, ed è per questo che questi adattamenti non funzionano. Le esibizioni in Fullmetal Alchemist la vendetta di Scar non sono per niente credibili. È un adattamento cinematografico che avrebbe dovuto rimanere come materiale originale invece che come live-action.

In questa puntata, i fratelli Elric incontrano il loro avversario più duro di sempre: un serial killer solitario con una grande cicatrice sulla fronte. Mentre tentano di catturarlo, scoprono una serie di oscuri segreti su alcuni dei loro compagni alchimisti.

In un certo senso, è positivo perché i fan del franchise possono saperne di più sugli altri alchimisti. Ma gli effetti visivi non sono all’altezza degli standard. Netflix è stato un successo o un errore quando si tratta di quanto hanno investito nei loro effetti speciali. Quindi avere quella fluttuazione tra film e serie è discutibile.

Le scene d’azione sono buone quando si tratta di combattimento corpo a corpo, ma una volta che i poteri entrano, va completamente in pezzi. Le scene di combattimento sono esagerate e non funziona in un adattamento live-action. L’uso di uno schermo verde è visibile e ti porta fuori dal mondo creato interamente.

Per i fan del manga o dell’anime, potrebbe essere un po’ più facile capire cosa succede nel film. Ma per coloro che stanno provando questo perché hanno apprezzato gli altri film, è un po’ confuso e difficile da seguire. Troppe cose accadono episodicamente nel film. Non scorre davvero da una scena all’altra. È difficile trovare qualcosa di buono in un film che cerca di emulare l’essenza dell’anime in un film live-action quando è impossibile da fare.

Nel film non succede nulla perché le situazioni più piccole vengono risolte in pochi minuti. È solo un ciclo di scene che potrebbero essere riquadri nel manga per accelerare l’intero scopo della storia. La rottura degli alchimisti avrebbe dovuto essere gestita in modo diverso. Avrebbe dovuto esserci una sorta di struttura.

