Recensione di Fantasy Football: un film divertente per tutta la famiglia

Riepilogo

Marsai Martin delizia come Fantacalcio è il film per famiglie perfetto da guardare durante le festività natalizie.

Esaminiamo il film Paramount+ Fantasy Football, che non contiene spoiler.

Abbiamo un nuovo film di Nickelodeon in streaming Fondamentale+ in Fantacalcio. La storia segue una figlia che si rende conto di poter controllare le prestazioni di suo padre sul campo di calcio attraverso il suo sistema di videogiochi. Vale la pena dare un’occhiata al film? Immergiamoci.

Il film si apre con noi che riceviamo un’introduzione a Bobby Colemannun NFL giocatore che fatica a rimanere in una squadra perché ha problemi ad armeggiare con il pallone. Lui e la sua famiglia si sono trasferiti più volte di città in città perché è stato tagliato e ingaggiato da nuove squadre. Keisha, sua moglie, spera che questo pit stop ad Atlanta significhi che rimarranno per un po’ perché lei è esausta per aver preso e trasferito la famiglia da una città all’altra.

Successivamente, Bobby si siede per parlare con sua figlia Callie, che spera anche che suo padre rimanga con la sua ultima squadra perché non ha tentato di fare nuove amicizie per paura di doversi trasferire di nuovo. Abbiamo un piccolo momento di legame carino tra i due, inclusa Callie che parla della prossima stagione e alcune analisi che potrebbero aiutare suo padre a prosperare durante tutto l’anno. Abbastanza divertente, Bobby si comporta come il resto delle vecchie teste quando parla di analisi e non ha idea di cosa siano o significhino.

Vediamo Bobby continuare a lottare per cercare di farcela. Per prima cosa, il suo allenatore gli dice che farà parte della squadra di allenamento. Successivamente, la star che torna indietro nella squadra lo invita alla sua festa e gli prende a calci in culo a Madden. Quindi, mentre se ne vanno, autografa una copia di Madden per sua figlia, provocando un enorme scoppio sulla via di casa. Alla fine, Bobby ferma la macchina e tenta di buttare via il gioco, ma un fulmine li colpisce contemporaneamente. Naturalmente, questo fa sì che la premessa del film si svolga.

Quando ho acceso Fantacalcio, Volevo divertirmi un po’, cosa che ho avuto. Hai una storia semplice che funziona, ma quello che mi ha colpito è stato il montaggio Sara Fortunata. Lucky ha montato perfettamente insieme il montaggio dell’azione sul campo al gioco, cosa che non riesco a immaginare fosse facile. Tuttavia, sembrava fluido e autentico, rendendo l’esperienza piacevole. Inoltre, il film è spensierato, quindi puoi rilassarti con tutta la famiglia.

Ricordo di aver visto Marsai Martino nel film Piccolo e pensando che sarebbe diventata una star. È una DELIZIA in questo film che interpreta perfettamente la parte di Callie. Non solo è un raggio di sole, ma il suo tono sarcastico con Bobby durante tutto il film crea dei bei momenti comici. Kelly Rowland e Omari Hardwick sono entrambi divertenti nei loro ruoli. Anche se lo dirò Tony González potrebbe avere un futuro come allenatore nella NFL perché è stato un vero spasso nella parte di Coach Evans.

Complessivamente, Fantacalcio non cerca di essere più di quanto deve essere, il che rende un buon momento. Di conseguenza, hai una storia unica che le famiglie possono sedersi e divertirsi insieme durante le festività natalizie. Prendi i bambini, prendi degli snack e trascorri una divertente serata in famiglia.

Cosa ne pensi del film della Paramount+ Fantasy Football? Commenta qui sotto.

