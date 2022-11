Recensione di Enola Holmes 2 – un sequel superiore e deliziosamente buffo

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Ecco un sequel dell’adattamento per giovani adulti che è così perfettamente scelto e completamente affascinante che alla fine li perdonerai per un’altra puntata del franchise con un tempo di esecuzione eccessivo.

Esaminiamo il film Netflix Enola Holmes 2, che non contiene spoiler.

Ecco un sequel dell’adattamento per giovani adulti che è così perfettamente scelto e così completamente affascinante che alla fine li perdonerai per un altro film con una durata eccessiva e continua. Millie Bobby Brown è deliziosamente buffa e ha dimostrato di avere chiaramente le capacità per portare avanti questo potenziale franchise negli anni a venire. Con il tempo di visualizzazione aggiunto di Henry Cavill come fratello maggiore Sherlock Holmes, Enola Holmes 2 è un incantevole omicidio in un franchise che continua a migliorare ad ogni puntata.

Quando abbiamo visto Enola per l’ultima volta, ha trovato la sua vocazione e si è avvicinata a lei, qualcuno potrebbe dire famigerato fratello, Sherlock. Ora suo tutore legale, mentre è fuori a fare notizia in prima pagina, Enola ha avviato la sua agenzia investigativa. Ricorda, è la ricerca delle anime perdute, quindi perché non essere pagata? Tuttavia, sta per chiudere bottega perché la vita da adulta offre alcune fredde verità.

Naturalmente, uno di loro è che Enola non può uscire dall’ombra di suo fratello. Questo fino a quando la nostra eroina non accetta un caso per trovare una ragazza scomparsa, Sarah Chapman (Anatomia di uno scandalo Hanna Dodd), assunta dalla sua sorellina. Hannah e le sue sorelle lavoravano in una fabbrica di fiammiferi. Enola pensa che il mistero inizi lì con le ragazze dei fiammiferi che hanno tutte uno strano caso di flebite (un’infiammazione di una vena), che scatena, gioco di parole, un pericoloso mistero. Non che i gatti grassi aziendali come Charles McIntyre (Tim Macmillan) se ne preoccupino.

Basato su Nancy Springer I misteri di Enola Holmesdirettore Harry Bradbeer e Jack Thorne ritorno per un film d’avventura soddisfacente e divertente. Il segreto è l’incredibile cast di attori e i personaggi bizzarri che creano qui. Hai la sbocciata storia d’amore giovanile tra l’Enola di Brown e il visconte Tewkesbury di Paige Brown, che è adorabile e vibrante. Oltre al talento di Cavill per l’azione, la serie ha scoperto un vero talento per l’umorismo impassibile. Entrambi si stanno sviluppando bene nel franchise e c’è ancora molto spazio per lo sviluppo del personaggio a tutto tondo.

Quindi hai i preferiti di ritorno come Helena Bonham Carter nei panni della madre di Enola, che incarna il tono comico del film. di Adeel Akhtar L’agente Lestrade è sempre uno spettacolo gradito, mentre la migliore amica di Enola, Edity, interpretata dalla sempre accogliente Susana Wokomaporta una presenza meravigliosa nel ruolo. di Duna Sharon Duncan-Brewster interpreta la misteriosa Mira Troy, che ruba ogni scena in cui si trova con un tempo limitato sullo schermo. Tuttavia, il segreto dei sequel è poter aggiungere nuovi personaggi. E in modo affidabile, i migliori sono i cattivi. Sto pensando di porre fine alle cose‘ David Thewlis è uno spasso come il Sovrintendente Graal indurito, cinico e rimproverante.

Enola Holmes 2 il tempo di esecuzione è lungo ma non sembra mai così. La trama è ben strutturata e i temi sono attuali. Per non parlare della sceneggiatura sfacciata di Locke e Bradbeer è sempre un divertimento disarmante con dialoghi scattanti che volano veloci e furiosi. Questo racconto femminista per giovani adulti è un sequel superiore i cui personaggi non si fermano mai oltre il loro benvenuto. E assicurati di rimanere per la scena dei titoli di coda, che potrebbe suggerire un emozionante spin-off nell’universo di Holmes e Holmes.

