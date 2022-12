Recensione di Emancipation – Will Smith offre una performance straziante

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Will Smith offre una performance straziante.

Esaminiamo il film Emancipation di Apple TV+, che non contiene spoiler.

Togliamo di mezzo una cosa molto velocemente: Will Smith offre una performance straziante come “Peter” in Emancipazione, una rivisitazione storica brutale e senza compromessi di un famoso personaggio storico che fornisce all’uomo il trattamento hollywoodiano. Tuttavia, questo è un tentativo di un film di genere che molti classificano erroneamente come vuoto. C’è sostanza lì, ma non del tipo che ti aspetti nella stagione dei premi. È il tipo di film che manca di sviluppo del personaggio a causa della sua natura viscerale e pulsante. Una sensazione che raramente si arrende.

Emancipazione si basa sulla storia vera di “Gordan”, chiamato anche “Pietro frustato”, un uomo che è diventato famoso per la famigerata fotografia che gli è stata scattata quando è fuggito da un campo di schiavitù aiutando a costruire una ferrovia per l’esercito confederato. Secondo la storia, Peter ha viaggiato per oltre quaranta miglia in dieci giorni fuggendo attraverso un labirinto di paludi pericolose e con la milizia confederata sulle sue tracce. Nel film, Peter è stato strappato alla sua famiglia, separandolo dai figli e dalla moglie Dodienne (Le scatole nere Charmaine Bingwa) poche settimane prima. Finisce in un esercito confederato per aiutare con il lavoro manuale nella lotta contro l’Unione. Inseguire Peter attraverso il pericoloso e afoso Bayou lo è Fassel (Ben Foster), un esecutore malvagio che pensa che un’autorità superiore stia guidando le sue mani. Il suo compito è inseguire i fuggiaschi e farne un esempio.

Emancipazione è stato diretto da Antonio Fuqua e scritto da Bill Collage (Assassin’s Creed). Il loro film è leggero sui fatti, non per incompetenza, ma perché si sa molto poco dell’uomo. Ciò che è ampiamente noto su Peter è una storia tratta da un articolo di Harper’s Weekly di Vincent Coler, un umanitario che ha aiutato i liberti e gli indigeni. Tuttavia, molti storici ritengono che la storia fosse un’invenzione per evidenziare il problema. E molti sottolineano che “Peter” e “Gordan” potrebbero essere persone diverse. Tuttavia, la sceneggiatura non dovrebbe ricevere critiche per alcuna inesattezza storica. Come mai? Perché Collage sta lavorando con poco materiale su un’importante figura storica, una la cui foto è stata responsabile del cambiamento dell’atteggiamento verso il modo in cui le persone schiavizzate venivano trattate umanamente.

Il film ha un’atmosfera travolgente e gran parte di quel merito va a Roberto Richardson (Uccidi Bill), che sbiadisce le scene di colore e copre vaste quantità di infinite zone umide che ti danno il senso di ciò che Peter sta affrontando. Questo serve bene al film, comunque al lato d’azione dell’immagine, per cui Fuqua è ben noto. Il passo falso qui è il frenetico terzo atto che spinge oltre il fatto più noto di Peter: la famigerata foto della sua schiena orribilmente sfregiata. L’azione non-stop avrebbe beneficiato se il film si fosse fermato lì ed avesse esaminato la gravità di questo evento piuttosto che inventare un felice momento immaginario per rendere l’intera questione più facile da digerire per gli spettatori.

Quello che non puoi discutere è la potente performance di Will Smith che porta sulle sue spalle larghe. Quando il Peter di Smith affronta un ufficiale dell’esercito dell’Unione che mette in dubbio la sua tenacia e grinta, è il momento più bello della star. I momenti di silenzio sono avvincenti. Il suo sguardo è penetrante. La consegna è potente, piena di rabbia, ma sempre commovente. Questo, insieme alla suspense accumulata durante il film di Fuqua e al significato storico dietro di esso, fa Emancipazione un viaggio che vale la pena fare.

Cosa ne pensi dell’emancipazione di Apple TV+? Commenta qui sotto.

Altre Storie