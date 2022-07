Recensione di Elvis (2022): un classico esempio di stile sulla sostanza

Riepilogo

Probabilmente proprio quello che ti aspetteresti, ma senza alcuna reale profondità o sfumatura di intuizione.

Forse l’ultimo film biografico del regista e sceneggiatore Baz Luhrmann sulla storia della vita di Elvis dipende così tanto da come ti senti nei confronti di Elvis stesso che recensire un film del genere diventerà automaticamente divisivo. Abbinalo alla regia eclettica di Luhrmann e otterrai un film che piacerà a una vasta fascia demografica di fan, ma potrebbe anche alienare gli altri.

Elvis come personaggio iconico e influente, presentato in modo esagerato, rende questa caratteristica così sopra le righe che è difficile vederla come qualcosa di diverso da un cartone animato, quindi se arrivi a questo ti aspetti una sorta di stratificazione intuizione nel cuore dell’esecutore stesso, rimarrai deluso e infastidito.

Luhrmann è uno showman carny quanto il colonnello Tom Parker, interpretato qui da Tom Hanks in completo di Austin Powers. La regia varia da uno stile all’altro, abbracciando l’iconografia dei fumetti e le modifiche rapide punteggiate da più lustrini di un’intera serie di Strictly Come Dancing, e il pubblico viene sbalzato da una scena all’altra a un ritmo vertiginoso che spesso è stridente. Ti ritrovi, in particolare nella prima ora, a desiderare che lui si fermi e ci lasci indugiare su una scena.

Parlando di Hanks, questo non è uno dei suoi migliori ritratti. Il colonnello Parker è la nostra guida attraverso i trionfi e la tragedia della vita di Elvis, ma è così unidimensionale che quasi si imbatte in un supercattivo Marvel. Le protesi utilizzate lo rendono più simile al Pinguino di Danny DeVito, e il suo accento spesso rende la sua battuta semplicemente imbarazzante. Parker porta Elvis in quello che sarebbe diventato il suo pubblico, ma non impariamo mai molto su di lui come personaggio, è il cattivo del pezzo e non c’è alcun tentativo di dargli profondità o motivazione tranne che vuole la metà di tutto Elvis fa e non gli importa come lo fa. L’intero meccanismo di inquadratura utilizzato da Luhrmann, con Parker in cattive condizioni di salute che riflette sul suo tempo con Elvis, sembra quasi ridondante, poiché è ovviamente il cattivo qui, e non viene mai concesso un quarto d’ora.

Austin Butler interpreta il ruolo del protagonista, ed è una performance spesso sorprendente. Butler canalizza senza sforzo The King e riesce a catturare il giovane Elvis in ogni modo. Questa è una performance che dovrebbe vedere la crescita della carriera di Butler in modo abbastanza drammatico; potente e divertente, eppure ancora senza sfumature o profondità.

Nonostante la sua performance, la scrittura lo delude qui, con solo i punti elenco di Elvis che ci vengono presentati senza alcun tentativo di mostrarci qualcosa di nuovo. Scorriamo attraverso la sequenza temporale di Elvis, dalle sue prime apparizioni alla sua superstar, ma succede tutto così velocemente, Luhrmann ci porta avanti e indietro attraverso gli eventi che spesso è come un episodio di Dottor chi. Se sei arrivato a questo film aspettandoti nuove intuizioni o rivelazioni, allora scoprirai che non c’è niente da vedere qui. In realtà, c’è qualcosa da vedere, ma ovviamente sono tutti i fuochi d’artificio e lo scintillio di un film di Baz Luhrmann che parla di Elvis.

Dopo aver lasciato questo film, rimani con sentimenti contrastanti. La performance principale è stupefacente, ma tutto il resto è così insipido e unidimensionale che il tutto sembra un trucco magico. I tuoi occhi sono attratti dallo spettacolo e dallo sfarzo, ma sotto non c’è davvero nulla di sostanza a cui aggrapparsi.,

Sembra che questa sceneggiatura sia stata sbiancata per presentare i ritmi che ti aspetteresti da un film del genere, e per un film lungo più di due ore e mezza, ci sono momenti della tradizione di Elvis che sembrano sorvolati e generalmente semplicemente omessi.

Questo è un classico esempio di stile rispetto alla sostanza che soddisferà alcuni fan e alienerà altri. Vale la pena guardare per il ruolo principale, ma una volta superato questo, c’è ben poco qui che sia nuovo o innovativo ed è un vero peccato quando c’è così tanto talento a disposizione.

