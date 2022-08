Recensione di Don’t Blame Karma – una commedia romantica carina e sopra la media

Riepilogo

Don’t Blame Karma è al di sopra della marmaglia di commedie romantiche di Netflix con il suo valore di produzione e il cast affascinante.

È un’esperienza interessante, guardare una commedia romantica, porta sempre un vago senso di deja-vu. Sono probabilmente i film più rigidamente strutturati e basati sulle aspettative là fuori, anche più dei film horror, eppure le persone (me compreso) li adorano. Adoriamo vedere gli stessi vecchi ritmi e cliché romantici più e più volte. Non abbiamo bisogno che il genere venga reinventato. E Don’t Blame Karma, diretto da Elisa Miller su una sceneggiatura di Fernanda Eguiarte e Laura Norton, non reinventa di certo il genere delle rom-com. Ma va bene così, perché colpisce abbastanza bene quei ritmi e quei cliché romantici.

Abituale delle commedie romantiche messicane, Aislinn Derbez interpreta Sara, una donna sui trent’anni che ha trasformato la casa della sua defunta nonna in un piccolo negozio che vende sgargianti magliette ai turisti, ma che aspira a diventare una stilista. Queste aspirazioni, insieme ad altre parti della sua vita, sono frenate dalla convinzione di Sara di essere maledetta da un cattivo karma (da cui il titolo).

Quando era bambina, Sara ha spento le candeline sulla torta di compleanno di sua sorella minore Lucy e “le ha rubato il desiderio”. Per rappresaglia, Lucy disse con rabbia a Sara che avrebbe rubato tutti i suoi desideri per il resto della sua vita. Questa affermazione, unita alla sua feroce gelosia per sua sorella, porta Sara a vivere la sua vita nella paura del cattivo karma. Incolpa la sua storia d’amore fallita con Aaron, il suo migliore amico del liceo, sul karma, e si rifiuta di intraprendere una carriera nel fashion design per paura della maledizione. Sara deve superare o cedere a questo cattivo karma quando Lucy – ora una modella/influencer dei social media interpretata da Renata Notni – fa visita alla sua nuova fidanzata. È (sorpresa!) Aaron, l’uomo che Sara ama ancora, interpretato con carisma rilassato da Gil Cerezo.

Non vi rovinerò nulla, ma andiamo, non c’è davvero nulla da spoilerare: il film procede in gran parte come ci si aspetterebbe. Man mano che la storia d’amore tra Sara e Aaron cresce, cresce anche la sua paura della maledizione. Ma la prevedibilità non è necessariamente una cosa negativa. In effetti, è un punto fermo del genere delle commedie romantiche. Don’t Blame Karma fa molte cose bene. La recitazione è eccellente da parte dell’intero cast e la chimica tra Derbez e Cerezo è palpabile, essenziale per i protagonisti di una commedia romantica. La fotografia e il valore complessivo della produzione sono sorprendentemente forti, specialmente durante una scena in cui due personaggi cercano piume di fenicottero (sebbene ci siano alcune balene in CGI alla fine del film che sembrano piuttosto orribili).

Don’t Blame Karma ha certamente dei difetti: è cliché, derivato, prevedibile, ma come ho detto prima, questi non sono necessariamente difetti per alcune persone, ma sono invece ingredienti essenziali per una ricetta collaudata. Tuttavia, dove Don’t Blame Karma va storto è la velocità con cui progredisce la storia d’amore di Sara e Aaron. Quasi subito dopo essersi riuniti, i due personaggi sono completamente e ovviamente innamorati l’uno dell’altro. La gioia, e francamente la maggior parte del dramma, delle commedie romantiche deriva dal lento sviluppo della storia d’amore, dal dare e avere dei sentimenti, dagli alti e bassi dell’infatuazione. Entro i primi 30 minuti del film, Sara e Aaron sono già al culmine dei loro sentimenti. Il dramma è ridotto al minimo per questo.

Nel complesso, la domanda da porsi prima di guardare Don’t Blame Karma è semplice: ti piacciono le romcom? Se la risposta è sì a questa domanda, allora probabilmente avrai un buon tempo, anche se familiare, con questa.

