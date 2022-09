Recensione di Do Revenge: perfidamente divertente e piena di sorprese

Riepilogo

Fai vendetta è perfidamente divertente e pieno di sorprese.

Questa recensione del film Netflix Do Revenge (2022) non contiene spoiler o punti di trama significativi.

Alcuni mesi fa, Netflix ha trasmesso in streaming un adattamento francese di una rivisitazione moderna di relazioni pericoloseun aggiornamento di base sui social media del classico lavoro che aveva più in comune con Intenzioni crudeli spin sul classico lavoro di Pierre Choderlos de Laclos. Il film era tutto stile e offriva poca sostanza per spiegare le loro azioni minacciose. Tuttavia, il loro nuovo film, Fai vendetta, ha un sacco di stile, sostanza e temi comici oscuri sovversivi. Quelli includono principalmente le intenzioni crudeli moderne, se vuoi, del narcisismo ignaro di oggi in un mondo di influenza sociale.

Fai vendetta segue Drea (Camila Mendes), una star dei social media e una studentessa star con una borsa di studio in un prestigioso liceo privato. Ha obiettivi, come entrare a Yale e infine in Harvard Law. E perchè no? Drea è brillante, bella, ambiziosa e astuta. Un animale politico per natura, ha il mondo non per un filo ma per qualsiasi popolare applicazione di social media. Capita anche che sia il suo compleanno, e l’intera scuola si è rivelata, incluso il suo stretto gruppo di amici, guidato dalla sua migliore amica Tara (Alisha Boe) e dal suo ragazzo, il ragazzo più popolare della scuola, Max (Austin Abrams).

La notte si conclude con Max che dice a Drea che la ama. Quest’estate andrà a un campo di tennis. Max richiede un “piccolo video” di lei per tenerlo al caldo in quelle fredde notti estive, immagino. Drea obbedisce ma scopre che è stato inviato a tutti nella sua scuola il giorno successivo. Prende a pugni Max, meritatamente, in faccia. Il preside la mette in libertà vigilata e Max se ne va senza uno schiaffo sul polso. Drea incontra quindi Eleanor (una forte Maya Hawke), una studentessa che si sta trasferendo alla scuola di Drea per il suo ultimo anno. Eleanor condivide una storia simile in cui è stata ostracizzata per il suo orientamento sessuale. Drew riconosce un’opportunità, poiché entrambi possono vendicarsi dei loro nemici giurati poiché nessuno saprà che sono conoscenti.

Fai vendetta è stato diretto da Jennifer Kaylin Robinson, che ha scritto la sceneggiatura insieme a colleghi Dolce Vizioso la scrittrice Celeste Ballard (la perdoneremo per Space Jam: una nuova eredità). Robinson, di cui Qualcuno di grande rimane una delle mie commedie romantiche in streaming originali preferite e ha aiutato Taika Waititi a scrivere una sceneggiatura esilarante con quella di quest’anno Thor: Amore e tuono, sono al punto qui. Aiuta a dare nuova vita al genere non concentrandosi solo sui soliti tropi del liceo e, insieme a Ballard, interpretando brillantemente momenti malvagi e perspicaci di umorismo oscuro. La maggior parte di ciò è dovuto a Drea che interpreta un uomo etero per Max di Abram, sovvertendo il movimento #MeToo e riconoscendo che i nostri leader sono spesso quelli che commettono i peccati più grandi.

Le prestazioni sono eccellenti, con Hawke che mostra la sua gamma e Mendes che finalmente trova un progetto che utilizza tutti i suoi talenti. Questi due hanno una grande chimica e la capacità di Mendes di consentire al suo personaggio di essere tridimensionale – quando avrebbe potuto essere una caricatura di così tanti altri drammi per adolescenti – aggiunge maggiore profondità del previsto. Vorrei anche citare un trio di grandi cammei da Mai Raramente A volte Sempre Talia Ryder, una Sophie Turner esilarante (Game of Thrones), e uno che non siamo autorizzati a menzionare per nome in base alle linee guida per lo screening.

Potresti trovare il grande colpo di scena del film un tratto, ma funziona. Potresti trovare strano che un film così non convenzionale si concluda in modo così convenzionale. Tuttavia, questa è una sceneggiatura intelligente e intelligente, anche se puoi vedere le influenze dirette. Fai vendetta trarrà confronti con una fusione di Intenzioni crudeli incontra Stranieri su un treno, anche se non così spietato come il primo o hitchcockiano come il secondo. Tuttavia, il prodotto finale è perfidamente divertente e pieno di sorprese.

