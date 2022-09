Recensione di Destination Paris: un orologio divertente per gli appassionati di calcio

Riepilogo

Destinazione Parigi è un orologio divertente per i fan del calcio (o dovrei dire calcio) che si divertiranno a guardare i preparativi per la finale di UEFA Champions League 2021-2022.

Il film documentario della Paramount+ Destination Paris è uscito il 6 settembre 2022.

Quando hanno iniziato le riprese Destinazione Parigi, non potevano sapere quale esperienza interessante sarebbe stata la stagione 2021-2022 della UEFA (o Union of European Football Associations) della Champions League. Il documentario sul calcio (o calcio, come è noto in Europa) ripercorre il mese che precede l’ultima partita della stagione, ma finisce anche per mostrare come la guerra in Ucraina abbia colpito la squadra di calcio più importante.

Il giornalista e analista sportivo della CBS Guillem Balagué presenta il documentario ed è un’ottima guida, rendendo la storia avvincente anche per coloro che normalmente non seguono la stagione UEFA. Si concentra non solo sull’aspetto competitivo della Lega, ma anche sulle persone che ne fanno parte e sul modo in cui unisce le comunità. Dai suoi modi disinvolti nelle sue interviste alla sua voce adatta alla narrazione del documentario, è una scelta fantastica per l’ospite.

Balagué accompagna lo spettatore attraverso un mese di viaggi alle partite e visitando diverse squadre di calcio. Il pubblico può assistere a tutto, dagli effetti della partenza di Lionel Messi dalla squadra del Barcellona alla decisione di spostare l’ultima partita da San Pietroburgo a Parigi alla luce della situazione in Ucraina. Vengono evidenziate squadre e giocatori specifici, aggiungendo interviste e filmati dietro le quinte alle partite stesse.

In effetti, si vede relativamente poco il calcio reale. È una decisione intelligente perché presumibilmente i tifosi della UEFA avranno già visto le partite e quelli che non lo sono non si interesserebbero a vederla. Invece, Balagué intervista tutti, dall’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp al proprietario dell’Ucraina dello Shakhtar Donestsk Serhiy Palkin, fornendo una miriade di opinioni diverse sulla Lega e sul suo significato.

Anche se il tuo unico punto di contatto per il calcio europeo è guardare Ted Lasso, Destinazione Parigi è ancora un orologio piacevole. Non è niente di rivoluzionario, non approfondisce completamente il modo in cui la guerra in Ucraina potrebbe avere un effetto più duraturo sull’unità europea. Vorrei che avesse dedicato più tempo a concentrarsi sulla partita finale, soprattutto a causa delle circostanze estreme che sono accadute con il pubblico fuori dallo stadio. Sembrava un finale un po’ affrettato per il documentario di un’ora e mezza.

Anche come persona che normalmente non segue il calcio europeo, sono stato commosso dalla conclusione di Balagué alla fine del documentario che la passione per lo sport riguarda in gran parte il modo in cui le persone vogliono appartenere a qualcosa. In un momento in cui gran parte del mondo è in disaccordo e abbondano i conflitti, è commovente vedere le persone riunirsi attraverso il loro amore per uno sport.

L’uscita del documentario è in linea con l’inizio della stagione 2022-2023 della UEFA Champions League, le cui partite possono essere trasmesse in streaming su Paramount+.

