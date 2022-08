Recensione di Darlings – un’interessante esplorazione dell’agenzia femminile in una relazione violenta

Riepilogo

È un forte debutto alla regia di Reen e sorprenderà molte persone. A volte è un po’ difficile da guardare, ma è necessario. Ci sono diverse prospettive mostrate sulla violenza domestica e aiuta gli spettatori a elaborare tutte le situazioni.

Questa recensione del film di Netflix Darlings non contiene spoiler

La vita ha un modo per chiudere il cerchio per tutti. Il più delle volte, i genitori si trovano in situazioni simili indirettamente attraverso i loro figli. Il loro passato trova una via per il presente e crea una situazione ancora peggiore. Il regista Jasmeet K. Reen alza il livello delle commedie oscure con Tesori. Considerando che questo è il suo debutto alla regia, la storia è un po’ pesante, ma l’intero cast fa un lavoro eccezionale nel raccontare questa storia. L’argomento degli abusi emotivi e fisici da parte di un partner è diventato più diffuso nei media perché è necessario condividere queste storie. Non importa quanto dolorose possano essere, queste storie aiutano altre vittime a condividere le loro. Questo film segue Badru (Alia Bhatt) e suo marito Hamza (Vijay Varma), violento e alcolizzato, mentre affrontano il loro matrimonio distruttivo.

La fase della luna di miele all’inizio viene mostrata rapidamente per mostrare la dinamica di potere tra i due. Badru era più schietto e testardo, mentre Hamza era dolce e comprensivo. Passa rapidamente a tre anni dopo e vediamo che la loro dinamica è cambiata drasticamente. Il loro appartamento è buio e c’è questo disagio all’interno della stanza. I ruoli sono cambiati a causa del condizionamento dovuto al matrimonio. Dovrebbe essere l’uomo di casa, il sostenitore, la forza che sostiene la famiglia, e proietta quelle insicurezze su Badru. Quando Hamza va al lavoro, non è la sua posizione ideale e viene sminuito sul posto di lavoro. Quindi, naturalmente, torna a casa da Badru per affermare il suo dominio e avere un certo controllo sulla sua vita. Incolpa l’alcol per giustificare le sue azioni e così fa Badru, che è incredibilmente straziante da guardare.

Badru ama davvero Hamza, ed è per questo che è così difficile per lei lasciarlo. Qualsiasi vittima ti dirà che è incredibilmente difficile lasciare la persona che ami anche se sta abusando di te. Vediamo il dolore e il dolore che Badru sopporta, ma lei torna continuamente da lui, perché incolpa anche l’alcol. Finché non è l’alcol. Tutti intorno a lei cercano di aiutarla a superare questo problema con Hamza, e a metà è il momento in cui il dramma si trasforma in una commedia molto oscura. Le persone possono affrontare le situazioni in modi diversi ed è quello che fa Badru in questo film. Dipende davvero dal tuo senso dell’umorismo o da come ti senti riguardo all’argomento per apprezzare l’angolazione di questo film.

Tesori è un forte debutto alla regia di Reen e sorprenderà molte persone. A volte è un po’ difficile da guardare, ma è necessario. Ci sono diverse prospettive mostrate sulla violenza domestica e aiuta gli spettatori a elaborare tutte le situazioni. Il cast lavora insieme abbastanza bene per trasmettere questa storia nel modo più autentico possibile affinché gli spettatori capiscano quanto possa essere difficile vivere con un molestatore. Ci sono state alcune scelte fatte da Reen che mi hanno sorpreso, ma hanno reso il film interessante da guardare nella seconda metà. È impressionante per quanta cura è stata dedicata a raccontare questa storia in modo univoco e onesto in un modo con cui tutti possono risuonare. Reen mette gli spettatori in contatto con questi personaggi e questa è la parte importante del raccontare questa storia.

Cosa ne pensi del film di Netflix Darlings? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato