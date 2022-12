Recensione di Darby e i morti

Caricamento dati JustWatch…

Darby e la Dead tenta di dare una svolta originale alla commedia del liceo, ma si sente stantio e imprevedibile. È quasi salvato da due avvincenti esibizioni principali.

Esaminiamo il film di Hulu Darby and the Dead, che non contiene spoiler.

Darby Harper è, per molti versi, il tuo disadattato medio delle superiori. Disdegna le popolari cheerleader, specialmente le Ape Regina, che era la sua migliore amica e si fa beffe della mancanza di raffinatezza tra i suoi compagni studenti. È orgogliosa di non adattarsi, non rendendosi conto di giudicare quanto le ragazze cricche della sua scuola. Tuttavia, Darby è speciale in un modo importante: può parlare con i morti.

Darby e i morti è diretto da Sila Howard con una sceneggiatura di Wenonah Wilms e Becca Green. Nel film, Darby (Riele Downs) ha avuto il suo strano potere da quando aveva sette anni quando è tornata miracolosamente dai morti dopo essere quasi annegata nella stessa onda che ha ucciso sua madre. Da allora, ha evitato il mondo dei vivi per quello dei morti, aiutando i “deados” a finire i loro affari in modo che possano abbandonare il mondo dei vivi. Il suo unico vero amico, a parte il padre ben intenzionato (Derek Luca), è l’ex custode della scuola Gary (Toni Danza), che sta aspettando che sua moglie muoia e si unisca a lui nell’aldilà.

Darby preferirebbe di gran lunga “uscire con i non vivi piuttosto che con i non svegliati” e spesso si scontra con le ragazze popolari a scuola. Quindi, quando capo cheerleader Capri (Auli’i Cravalho) muore a metà di una conversazione con lei a causa di un incidente con una piastra per capelli e una pozzanghera d’acqua nello spogliatoio della palestra, non è entusiasta di avere un nuovo compagno non morto. Capri è sconvolta per la mancanza del suo primo anno di liceo e insiste affinché Darby convinca i suoi vecchi compari a organizzare la sua festa per il diciassettesimo compleanno nonostante la sua morte in modo che possa partecipare in forma di fantasma.

Darby di certo non vuole obbedire, ma Capri è straordinariamente brava a perseguitare e convince l’altra ragazza che può insegnarle a diventare popolare abbastanza a lungo da organizzare la festa, dopodiché promette di voltare pagina. Ma come in ogni film con una trama in cui una “ragazza emarginata diventa popolare per raggiungere un obiettivo”, Darby si diverte un po’ troppo a essere Queen Bee e dimentica le sue vere intenzioni.

Il film fatica a bilanciare le sue numerose trame e non può sfuggire a quanto sia prevedibile nonostante la sua premessa apparentemente originale. Non solo richiama alla mente classici come Cattive ragazze e Erichema ricorda anche un film che ha fatto la stessa cosa con molto più successo all’inizio di quest’anno: Netflix Fai vendetta. Sembra un film originale di Disney Channel, soprattutto nella sua rottura irregolare e spesso infruttuosa della quarta parete (un espediente narrativo che dovremmo lasciare a Sacco di pulci e Enola Holmes).

Cosa salva Darby e i morti dall’essere un vero e proprio disastro? Protagoniste le performance di Downs e Cravalho. Mentre Downs è abbastanza coinvolgente da mantenere il pubblico investito, è il personaggio da ragazza cattiva di Cravalho che è un piacere da guardare. Alla fine, entrambe le ragazze devono imparare a trovare la pace e ricordare l’amicizia che un tempo condividevano. Darby e i morti, premessa unica a parte, è piuttosto dimenticabile ma dimostra che Cravalho e Downs meritano entrambi di prenotare progetti migliori.

