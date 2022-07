Recensione di classe media: una stimolante interpretazione di un comico affascinante

Riepilogo

La commedia stessa a volte può essere prevedibile e persino dimenticabile, ma la sua interpretazione di argomenti e storie personali è sia perspicace che perspicace.

Questa recensione dello speciale comico Netflix Cristela Alonzo: Middle Classy non contiene spoiler.

Netflix ha rapidamente ampliato i suoi contenuti stand-up originali negli ultimi anni e sebbene la pandemia possa aver rallentato leggermente le cose, quest’anno è tornato più forte che mai. I giganti dello streaming stanno ora pubblicando uno o più speciali comici a settimana, saturando il mercato con un assalto di speciali, con alcuni dei migliori comici del mondo. Questa è un’ottima notizia per tutti i fan della commedia, ma inevitabilmente porterà ad alcuni successi e molti errori. Cristela Alonzo: classe media cade da qualche parte nel mezzo, una media se un’ora piacevole di stand-up.

La comica texana, che ha fatto la storia con la sua sitcom in prima serata, ha chiamato Cristela, è stata la prima donna latina a creare, produrre, scrivere e recitare in una propria serie americana. Nel suo ultimo speciale, Cristela Alonzo domina il palco dall’inizio, con il suo stile di performance simpatico e accattivante. Cammina sul palco, espressiva e coinvolgente, persino ballando a un certo punto. Il suo materiale potrebbe non essere estremamente divertente, ma lo proietta bene, offrendo un atto animato e affascinante.

Cristela Alonzo si concentra sulla satira osservativa, discutendo un’ampia varietà di argomenti, dalla pandemia di COVID-19 alla sua educazione, problemi di salute e ritrovata ricchezza. La maggior parte di questi argomenti sono ovvi punti di discussione che coprono un terreno ben calpestato, senza aggiungere nulla di nuovo o innovativo al genere. Tuttavia, porta la sua intuizione su questi argomenti prevedibili. Con alcune interpretazioni umoristiche su razzismo e stereotipi, oltre a una storia sulla visita per la prima volta dal ginecologo, che potrebbe essere il momento clou dello speciale di un’ora.

Mantenendo le cose dolorosamente personali, c’è spazio per la riflessione. Cristela Alonzo parla apertamente del suo racconto dalle stalle alle ricchezze. Partendo in un quartiere povero al confine con il Messico, parla delle sue umili condizioni di vita, dell’apprendimento dell’inglese in modo indipendente e delle esperienze di prima mano con il razzismo quando è partita per il college. Parla francamente di questo panorama mutevole e delle realizzazioni che arrivano solo con il senno di poi e la crescita. Le sue opinioni su questo argomento delicato e il suo corpo che invecchia sono sia perspicaci che spiritose. Usa il pathos e la riconoscibilità per navigare su questo terreno difficile, ma cerca sempre di mantenerlo leggero e divertente.

Nel complesso, questa commedia speciale è opportuna anche se un po’ addomesticata nella sua semplicità. L’umorismo può essere dimenticabile e poco brillante di tanto in tanto, ma quando Cristela Alonzo diventa intima e si apre con le sue storie personali, il comico brilla davvero. Questa non è una rivolta da ridere, ma un’ora stimolante e divertente, che esplora una fetta della vita unica del comico.

Cosa ne pensi dello speciale comico Netflix Cristela Alonzo: Middle Classy? Commenta qui sotto.

