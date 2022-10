Recensione di Catherine Called Birdy – delizioso incantatore di formazione

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Lena Dunham ha adattato il complicato materiale originale del romanzo per giovani adulti di Karen Cushman e si è rivelata un delizioso incantatore di formazione.

Questa recensione del film di Prime Video Catherine Called Birdy non contiene spoiler.

Lena DunhamIl terzo lungometraggio, gli altri sono il mercuriale Mobili minuscoli e sordi della scorsa estate Bastone affilato, Catherine ha chiamato Birdy, è il suo miglior sforzo che ha mostrato una crescita come regista. Basato sull’amato romanzo per giovani adulti di Karen Cushman, Dunham ha preso un materiale di origine complicato, specialmente nel mondo di oggi, e ha criticato I passaggi del libro di Dunham che hanno acceso diversi editoriali sulla sessualità infantilein un delizioso incantatore di formazione.

Catherine ha chiamato Birdy segue il personaggio principale in una storia di formazione con una svolta. Game of Thrones Bella Ramsey interpreta Catherine, o “Birdy”, cresciuta nell’Inghilterra medievale del XIII secolo. Alla tenera età di 14 anni. Birdy è precoce, ha uno spirito fulmineo e ha un buon cuore. Ama la sua vita e i suoi amici. Quel sistema di supporto include la sua amata bambinaia, Morwenna (Lesley Sharp), e il suo amico Perkin (Michael Woolfitt). Birdy ha anche una madre affettuosa, Lady Aislinn (Odio Suzie‘S Billie Piper), il suo fastidioso fratello Robert (Dean-Charles Chapman), e suo padre immaturo, Lord Rollo (Spettro‘S Andrea Scott). Sfortunatamente, suo padre spende soldi in oggetti inutili come una tigre della Siberia. Questo mette la sua famiglia in una posizione vulnerabile.

Dopo aver valutato i loro problemi finanziari, conclude che la sua risorsa più ricca è la sua unica figlia, Birdy. A peggiorare le cose, Catherine è appena entrata nell’età femminile. (È una scena esilarante in cui inizia a riconciliare la sua vita perché il sangue che esce dal suo corpo significa che sta morendo). Birdy deve nascondere il fatto in modo che il suo frivolo padre vomitando non la svenda al miglior offerente. Quando ogni ricco corteggiatore si presenta, l’ardito Birdy riesce a spaventarli. Catherine spera che suo zio George (Il preferito‘S Joe Alwyn) la salverà. Ma ha gli occhi puntati sulla migliore amica di Birdy, Aelis (Isis Hainsworth). Ma come scopriamo in tutto il film, chi si ama non significa che una donna si sposerà.

Dunham ha una voce comica così distinta. È rinfrescante vederla onorare il materiale originale senza riempire la sua sceneggiatura con uno spirito così rapido e un umorismo impassibile, il tutto mentre è stratificato con interpretazioni davvero divertenti e di prim’ordine. In particolare, la consegna buffa di Andrew Scott è il più vicino possibile alla perfezione. Ruba ogni scena in cui si trova, il che è brillante, dandogli le migliori battute del film poiché quello che fa è assolutamente spregevole vendendo sua figlia al miglior offerente. Hai anche dei bei turni Il pieno Montyè Lesley Sharp e La ruota del tempoÈ Sophie Okonedo, che forma un bellissimo baldacchino di amore ed empatia per la giovane ragazza.

Tuttavia, il film è portato avanti dal meraviglioso Ramsey, la cui interpretazione assolutamente piacevole unisce premurosità e un ingrediente chiave; si comporta come un’adolescente che cerca di trovare la sua identità ribelle. Catherine ha chiamato Birdy è il film più delizioso di Prime Video fino ad oggi.

Cosa ne pensi del film di Prime Video Catherine Called Birdy? Commenta qui sotto.

Lettura aggiuntiva

Imparentato