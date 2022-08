Recensione di Carter (2022): strane scelte creative lo fanno sembrare una procedura dettagliata di un videogioco

Riepilogo

“Okay” è davvero buono come Carter finisce nel bel mezzo di un sacco di male.

Questa recensione del film Netflix sudcoreano Carter (2022) non contiene spoiler.

Nel bel mezzo di una pandemia, Carter si sveglia in una stanza senza la minima idea di chi sia o di come ci sia arrivato. Tutto ciò che ha è un dispositivo nella parte posteriore della testa, un esplosivo inserito nella sua bocca e una voce nell’orecchio, ma è quella voce di cui deve fidarsi se vuole uscire vivo da qualsiasi jackpot in cui è coinvolto.

Carter non era molto bravo. Ci sono alcune scelte creative davvero bizzarre in gioco che hanno dato al film una sensazione davvero strana nel complesso. Ha i suoi momenti in cui va bene, ma non è abbastanza per salvare il resto.

Una delle scelte creative discutibili di cui sopra è la decisione di provare a far sembrare che l’intero film sia stato girato in una sola ripresa, cosa che chiaramente non lo era. Non sono sicuro di quale effetto avrebbe dovuto aggiungere all’esperienza visiva in tutta onestà. I tagli non sono stati modificati abbastanza bene da nasconderli ed è stato molto distratto durante l’intero film.

La cosa vergognosa del tentativo di far sembrare Carter un’enorme ripresa a scatto singolo è che ha davvero tolto alcuni degli elementi più forti del film. Le sequenze di combattimento corpo a corpo, ad esempio, erano abbastanza ben coreografate, ma a causa di quanto poco si vedeva grazie al modo in cui il film è stato montato, erano assolutamente sprecate. Ha davvero superato enormemente se stesso in quella capacità.

Per quanto riguarda la trama… ero confuso su Carter tanto quanto lo era Carter stesso. Per la stragrande maggioranza del film non sapevo cosa stesse realmente succedendo, o chi fosse da che parte. Non sono sicuro se questo furioso senso di disorientamento fosse intenzionale (penso di no), ma con tutto il resto nel film, era semplicemente troppo cercare di concentrarsi e di avvolgere la testa.

Il modo migliore in cui posso pensare di descrivere l’esperienza di guardare Carter è che si svolge in un modo non troppo dissimile da una missione principale significativa in un videogioco che stai affrontando per la prima volta. Ti lascerà incerto su quale sia la strada da percorrere e cosa esattamente potrebbe succedere dopo, ma non nel senso che sarai sul bordo del tuo posto e aspetterai con impazienza di più. Le sue terribili decisioni stilistiche lo rendono un vero ostacolo da superare e disperdono davvero i suoi aspetti più forti. In breve, la parola “deludente” dovrebbe più che coprirlo.

Cosa ne pensi del film sudcoreano di Netflix Carter (2022)? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato