Recensione di Bullet Train: veloce, divertente e inesorabilmente imbottita

Riepilogo

Salta a bordo del Treno ad alta velocità. Questo è un film d’avventura per il grande schermo, frenetico, divertente, cupamente comico e inesorabilmente imbottito per intrattenere le masse.

Questa recensione del film Bullet Train non contiene spoiler.

Avrai esperienze cinematografiche molto peggiori di quelle di David Leitch Treno ad alta velocità. È una corsa da brivido piena di azione e sanguinante che soddisfa il desiderio di chiunque voglia di divertirsi in un grande studio teatrale senza cervello. Il cast è costellato di stelle: i cameo di grandi nomi sono abbondanti e questa è di per sé una sottotrama. Tuttavia, la vera vendita qui sono le esibizioni ultra rilassate e divertenti del cavo magnetico del film.

Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino che cerca sempre una trattativa pacifica per qualsiasi incarico. Aveva bisogno di una terapia dopo che un paio dei suoi lavori, scherzosamente, erano andati fuori dai binari negli ultimi anni. Il suo prossimo incarico lo porta sulla locomotiva moderna più veloce nella storia della nostra esistenza: il treno proiettile. Una macchina bestiale in Giappone che può raggiungere i 320 km all’ora. Tuttavia, quando Ladybug sente che la sua fortuna sta per cambiare dopo aver trovato il pacco che dovrebbe intercettare, come dice al suo conduttore (dalla voce, saprai immediatamente chi è), sta per scendere dal treno quando incontra un vecchio nemico, Lupo (Narcos: del Messico e il rapper Bad Bunny). Vedi, Ladybug non può scendere da questo treno. Voglio dire, anche Anne Ramsey a un certo punto è uscita dalla sua.

Invece di cedere a pensieri sfortunati, sente che qualcosa non va. Ora è un gioco a nascondino mentre nasconde i gestori originali della valigetta (Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry). Sono entrati in possesso del caso quando hanno salvato il figlio (Logan Lerman) di un famigerato gangster, White Death (Michael Shannon). Allora, qual è il problema? Perché la coccinella di Pitt non salta giù alla prossima fermata? Il problema è che ha bisogno del pacco, ma Morte Bianca continua ad aspettare che i suoi mercenari lo consegnino ad ogni fermata. (Può correre più veloce di un treno proiettile?). Come mai? Bene, White Death ha un problema personale con Ladybug. Continua a imbattersi in altri che vogliono il pacchetto, coinvolgendo principalmente una sottotrama con un ex Yakuza chiamato The Elder (un grande Hiroyuki Sanada) e un assassino, The Prince (Joey King).

Basato sul libro di Kotaro Isaka e con un adattamento di Zak Olkewicz (La strada della paura: parte 2 — 1978), Treno ad alta velocità Non è mai più divertente quando ci si concentra su Ladybug di Brad Pitt e sulle scene d’azione che coinvolgono il suo personaggio. Mentre il combattimento corpo a corpo non raggiunge mai i livelli di divertimento da sgranocchiare le ossa Nessuno o ilJohn Wick franchise, gran parte di esso è giocato per risate ben eseguite. Pitt ha un talento sorprendente per la commedia fisica e la consegna secca. Vorrei che provasse più commedie. E dal momento che è noto per essere un tale fan del lavoro di Judd Apatow, forse possiamo farlo accadere.

O amerai i cammei o li troverai troppo noiosi. Dato che questo è un film mirato solo a intrattenere, penso che la maggior parte li troverà divertenti. Detto questo, l’azione tende a essere eccessiva e non puoi fare a meno di chiederti se alcune delle sottotrame potrebbero aver trovato la loro strada verso il pavimento della sala di montaggio. Sfortunatamente, posso capire perché questo è stato un problema a causa di alcuni cameo di alto profilo.

Treno ad alta velocità ha il suo cuore nel posto della tariffa perché vuole solo offrire agli spettatori un momento divertente al cinema. Un film d’avventura per il grande schermo, frenetico, divertente, cupamente comico e inesorabilmente imbottito per intrattenere le masse. Mentre ero scioccato che qualcuno avesse portato il proprio figlio – non potevano avere più di otto anni, e ora il genitore sarà gravato da ben meritati conti da terapista – non ho avuto problemi a salire a bordo.

