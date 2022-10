Recensione di Amsterdam — un film per gli uccelli

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Amsterdam è per gli uccelli. Il film di David O. Russell manca di concentrazione e di moderazione. Un film autoindulgente con temi stantii che nessun valore di produzione o star di Hollywood possono nascondere.

Questa recensione del film Amsterdam (2022) non contiene spoiler.

Non c’è proprio modo di aggirarlo. Amsterdam è per gli uccelli. Ancora più scioccante è che questo viene dallo stimato, molto volubile, e tuttavia in qualche modo non cancellato regista di Three Kings, Playbook di Silver Lining, American Hustle, e Flirtare con il disastro. L’ultimo film di David O. Russell manca di concentrazione e moderazione. Questo è un film apertamente autoindulgente con temi stantii che nessun valore di produzione o stelle può nascondere.

Basato liberamente sul complotto degli affari – una cospirazione con diversi ricchi uomini d’affari che complottano per rovesciare Franklin Delano Roosevelt e sostituirlo con il generale in pensione Smedley Butler – due migliori amici sono ricercati per omicidio dopo che il loro ex caposquadra diventato senatore, Bill Meekins, è stato ucciso. Burt (Christian Bale) è un avvocato specializzato nel trattamento del dolore dei veterani. Il suo migliore amico, Harold (John David Washington), un avvocato, gli fa esaminare il corpo come favore alla figlia di Meekins, Elizabeth (interpretata da Taylor Swift).

Mentre indagano ulteriormente, un sicario (un irriconoscibile Timothy Olyphant) li attacca. E diciamo che uno di loro non se lo scrollerà di dosso. Questo fa scappare Burt e Harold e incontrano una vecchia amica, Valerie (Margot Robbie), una bellissima donna che hanno incontrato durante la guerra all’estero ad Amsterdam. Valerie è sempre stata eccentrica, ma ora è un disastro. I medici curano Valarie da anni per molteplici condizioni di salute mentale. L’ex infermiera ora è praticamente sotto chiave. La sorella di Valerie, Libby (Anya-Taylor Joy), e suo marito, Tom (interpretato da Rami Malek), si prendono cura di lei. Tutti e tre si riuniscono come una squadra per capire chi ha ucciso il loro ex comandante e il complotto fascista dietro la follia.

Russell ha anche scritto la sceneggiatura e mancano i punti di forza dei suoi migliori film. Tutti i personaggi svitati di sabbia sono senza timone e non hanno vantaggio. Non esistono tecniche cinematografiche innovative. Ad esempio, nel Tre re, guardi cosa fa un proiettile al corpo umano. È strano non esaminare gli effetti degli antidolorifici e della dipendenza sul corpo umano. Non ci sono tentativi di commedia esistenziale, che gratta la testa. Principalmente perché diversi personaggi mostrano tratti ansiosi sotto una certa paura, ma c’è poca eccitazione o tensione.

Tuttavia, le performance sono inconsce e sono tridimensionali come i ritagli di cartone delle stazioni di servizio. Forse per emulare una popolazione che abusa dell’automedicazione ma continua a non funzionare. E per l’ossessione di un regista per la rappresentazione e la reazione alla salute mentale, i personaggi con tali problemi sono semplicemente considerati eccentrici qui. C’era una reale possibilità di esaminare il trauma in profondità qui, ma il tentativo è solo superficiale.

Per una storia così complessa – la sceneggiatura qui è una delle offerte più contorte di un importante contendente al premio in studio nella memoria recente – e una panchina profonda, Amsterdam avrebbe dovuto essere un successo pazzesco. Tuttavia, il dialogo scattante tipico di Russell è frenetico, ha un ritmo goffo e sposta la trama su tutta la mappa. Infatti, nel terzo atto del film, l’andirivieni diventa stranamente ripetitivo. Questo è il tipo di vetrina in cui l’attore e l’autore si daranno una pacca sulla spalla, ma è troppo opulento e sibaritico per il loro bene. L’ovvio tentativo di umorismo c’è, ma le risate sono stranamente assenti.

Bale offre la sua solita eccellente performance, con i suoi comportamenti e manierismi costantemente divertenti. La produzione e il design dei costumi sono strepitosi. E il film ha una panchina così profonda – Chris Rock, Mike Myers, Michael Shannon, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, Zoe Saldana e Robert DeNiro – dovrai chiederti se tutti quelli elencati hanno firmato in base alla reputazione di Russell o forse qualche elaborato schema Ponzi di Hollywood. Eppure, il prodotto finale viene lasciato allo sbando, tutto mirando a essere quella “canzone senza senso che ci fa stare bene” che diventa confusa sotto il peso di quello di Amsterdam storia ambiziosa.

Cosa ne pensi del film Amsterdam (2022)? Commenta qui sotto!

Imparentato