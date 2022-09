Recensione di A Jazzman’s Blues – una storia straziante su due amanti

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

La storia di Bayou e Leanne è straziante da guardare, ma ci sono lezioni da imparare. Ha una bella scenografia e una musica meravigliosa per bilanciare le difficoltà che devono affrontare.

Questa recensione del film Netflix A Jazzman’s Blues non contiene spoiler.

Blues di un jazzista è il progetto della passione di Tyler Perry. È stato presentato in anteprima al TIFF ed è attualmente in streaming su Netflix. Perry ci riporta al 1987, quando una pila di lettere viene consegnata a un procuratore generale dello stato, possibile prova nel caso di omicidio a lungo irrisolto di Bayou (Joshua Boone). È un’altra storia di amanti sfortunati quando Bayou incontra Leanne (Solea Pfieffer), si innamorano, ma i parenti di Leanne proibiscono la relazione e la coppia viene divisa. Anni dopo, dopo che entrambi conducono una vita separata, si incontrano di nuovo e Bayou è un musicista di successo. Hanno ancora dei sentimenti l’uno per l’altro ed è difficile per Bayou vedere Leanne con qualcun altro. Diventano persone diverse e Perry esplora il loro viaggio in questo film. Ha una bellissima scenografia, musica meravigliosa e una storia straziante che risuonerà con molti.

Perry ha voluto sottolineare le difficoltà incontrate dalla comunità nera nel rivendicare la propria identità mentre cresceva nel sud. È stato un periodo terribile in cui vivere e Perry non si sottrae a quelle conversazioni difficili. Leanne invecchiando sarebbe passata per bianca e avrebbe trascurato le sue radici di donna nera in America. Perry ha mostrato come sono diventate diverse le loro vite e come ognuno di loro è stato trattato in modo diverso. Il razzismo che Bayou ha vissuto, anche se era un musicista di talento, non è richiesto e Leanne lo sapeva. Questa è la sua decisione porta a discussioni sulla percezione di coloro che l’hanno fatto. Il finale di questo film è straziante perché ricorda Bayou e vede molte delle qualità in suo figlio. Non c’è alcuna giustificazione per l’esito della vita di Bayou ed è stato difficile da guardare in questo film.

Leggi: dove è stato girato A Jazzman’s Blues?

Leggi – Ci sarà un sequel di A Jazzman’s Blues?

Cosa ne pensi di A Jazzman’s Blues di Netflix? Commenta qui sotto.

Imparentato