Recensione di 20th Century Girl: una storia d’amore sincera e straziante

Un dolce film d’amore con un secondo atto incisivo che non mi aspettavo, unito a una nostalgia degli anni ’90, lo rende facile da guardare.

Il film sudcoreano Netflix 20th Century Girl è stato un rilascio molto atteso: ecco la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

Di recente c’è stato un enorme aumento dei media sudcoreani con il suo pubblico in crescita e la popolarità in occidente in espansione. Ragazza del XX secolo è un Corea del Sud film drammatico romantico diretto e scritto da Bang Woo-riche è il suo debutto alla regia e recita Kim Yoo-jung, Ciao Woo-seok, Parco Jung-woo, e Roh Yoon-seo.

Incontriamo Bo-ra nel 2019 da adulta e quando un misterioso nastro riporta alla mente i suoi ricordi del liceo e del suo primo amore, torniamo indietro nel tempo al 1999, quando Bo-ra è una studentessa di 17 anni delle superiori. . È un membro attivo del club di radiodiffusione a scuola ed è la migliore amica di Yeon-doo. Yeon-doo ha una grande cotta, probabilmente innamorata di un ragazzo carino chiamato Hyun-jin, e Bo-ra inizia a tenerlo d’occhio, sperando di fare il sensale. Tuttavia, la nostra fedele migliore amica finisce in una storia d’amore tutta sua, innamorandosi anche del principe affascinante di Yeon-doo. La loro amicizia sopravviverà a questo? Chi conquisterà il cuore di questo giovane? È anche lo stesso ragazzo?

Creando una storia di amicizia e romanticismo, il film ha una storia riconoscibile di cotte ed errori del liceo. Il film è girato molto bene, ci sono momenti tipici delle commedie romantiche e momenti romantici da sogno come essere circondati da alberi di prugne e sedersi sotto la pioggia, ma tutti contribuiscono a una narrazione gentile e dolce.

Dire che tutto è presentato come un ricordo e un momento caro, non è così banale come sembra. Ciò che è adorabile è un film che prende sul serio l’amore del liceo e mostra le complessità che possono avere le relazioni tra adolescenti. So per quanto mi riguarda, odiavo il liceo, quindi è bello vedere che le persone possono guardare indietro con felicità e quasi un desiderio per un tempo che era così fresco e nuovo per noi.

Gli attori Kim Yoo-jung e Byeon Woo-seok hanno una calda intesa che rende il passaggio da amici intimi a una relazione romantica credibile e onesta. Questo film accresce l’importanza di essere prima amici e lasciare che una relazione si sviluppi in modo naturale — Come noi amanti dei giorni nostri bramano questo.

C’è molta nostalgia creata nel vedere vecchi computer, l’eccitazione di creare e-mail, non essere costantemente su un telefono o un tablet 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e dover effettivamente indagare, scoprire il numero di telefono di qualcuno e i suoi interessi, piuttosto che essere solo alimentato tutto online. In realtà devi vedere e parlare con una persona reale, non scorrere a sinistra oa destra su di essa.

Nel complesso questo film è un bell’orologio, anche se con un inizio dolce finisce male e mi ha fatto quasi piangere. C’è una piccola svolta, che rende la storia d’amore leggermente più triste, e la realtà è difficile da digerire. Ci sono scene che contengono violenza, abusi e discutono della morte, quindi ne sarei consapevole, ma è comunque adatta a un pubblico di età superiore ai 12 anni. Con una durata di 119 minuti, voce fuori campo e sottotitoli disponibili, questo romanza il film è uno da aggiungere alla tua lista.

Cosa ne pensi del film sudcoreano Netflix 20th Century Girl? Commenta qui sotto.

