Recensione Dentro la mente di un gatto

Riepilogo

Un documentario che esplora le relazioni uomo-gatto.

Il documentario Netflix Inside the Mind of a Cat è stato rilasciato sul servizio di streaming il 18 agosto 2022.

Netflix ha appena pubblicato il suo ultimo documentario, e questo è uno per gli amanti dei gatti seri. Dimentica tutto ciò che pensi di sapere sui gatti, poiché un gruppo di esperti usa la scienza per sfidare le percezioni. Con una durata di 1 ora e 7 minuti, questo documentario è facile e informativo da guardare. Mentre amiamo guardare i video di gatti che sono carini e dispettosi, qui abbiamo una visione approfondita dei motivi per cui si comportano come fanno.

Alcune persone pensano che i gatti non abbiano molto da offrire, ma questo documentario è qui per dimostrare che si sbagliano. I gatti sono intelligenti, sfacciati, premurosi e, naturalmente, pazzi. C’è un motivo per cui accumulano milioni di visualizzazioni online, le compilation di gatti divertenti con aria di sfida fanno sentire le persone più felici dopo averle viste. I gatti hanno una storia interessante che viene brevemente accennata e siamo portati in giro per il mondo per vedere famosi gatti storici e tradizioni che sono nate grazie a loro.

Impariamo cose come il “lampeggio lento” di un gatto, che è quando un gatto ti mostra che è felice e amichevole. Quando i gatti si salutano si toccano il naso, quindi con un essere umano dovresti offrire la tua mano, in modo che possano prima annusarlo. Se gli piaci, ti accarezzeranno la faccia. Basta non avvicinarsi ai gatti dall’alto, lo prenderanno come una minaccia e sarà intimidatorio.

Se lo desideri, puoi portare via conoscenze e suggerimenti per aiutare a costruire la tua relazione con il tuo gatto. Più ricerche vengono fatte sui gatti, più possiamo imparare, ma in realtà si tratterà sempre di come possiamo servire i gatti. Dopo essere stata una mamma e una sorella gatto per tutta la vita, so che i gatti hanno un complesso di superiorità e amano essere amati; alle loro condizioni.

Ci sono scene da America’s got Talente gli esperti suggeriscono che se impari i segreti di un gatto puoi addestrarlo a fare qualsiasi cosa. Personalmente, non vorrei addestrare il mio a diventare un gatto da esposizione, mi piace che siano pazzi e poi pigri. Non solo abbiamo bellissimi cuccioli di pelo sui nostri schermi su cui sgorgare, ma ci sono anche scatti di grandi felini selvatici come i ghepardi, che mostrano i loro confronti.

Anche se ho pensato che fosse un po’ corto e ho finito di volere di più, è comunque un buon orologio. Speriamo di saperne di più e ottenere presto un altro documentario. Se ti piacciono i gatti e gli animali in generale, potresti imparare qualcosa che non sapevi prima ed essere in grado di portare via alcune nuove informazioni da condividere con amici e altri proprietari di gatti. Poiché questo è chiaramente spiegato e ha brevi sezioni di cartoni animati e video clip divertenti, questo documentario è adatto sia per adulti che per bambini.

Cosa ne pensi del film documentario di Netflix Inside the Mind of a Cat? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questa serie con un abbonamento a Netflix.

