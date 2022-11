Recensione dello speciale per le vacanze dei Guardiani della Galassia

Caricamento dati JustWatch…

È sciocco e irrilevante, ma Speciale festività dei Guardiani della Galassia riesce ancora a intrufolarsi nella tipica miscela di umorismo e sentimento legittimo di Gunn.

Questa recensione di The Guardians of the Galaxy Holiday Special è priva di spoiler.

Non sembra passato molto tempo dall’ultima “presentazione speciale” Marvel, ma potrei abituarmici. Un universo malleabile come questo si adatta a uscite stagionali una tantum. Lupo mannaro di notte è stata una piccola grande uscita di Halloween mentre faceva anche un po ‘di lavoro di costruzione del mondo che si realizzerà in seguito. Speciale festività dei Guardiani della Galassia è molto diverso, ma comunque un’uscita natalizia preziosa che funziona esattamente come tutti James GunnLa roba tende a – suo malgrado.

Come se non fosse ovvio dal titolo, questo è un esplicito riff sul famigerato Speciale vacanze di Star Wars, con inserti animati e un consapevole senso di cattiveria che fa parte dello scherzo. Non è deliberatamente molto buono per certi aspetti, il che finisce per renderlo sorprendentemente buono quando tutto va bene. Ci sono due numeri musicali, un’abbondante quantità di stupidità e un rinfrescante senso di irrilevanza, anche se c’è una discreta quantità da cogliere nei dettagli.

L’installazione viene eseguita in questo modo. I Guardiani stanno attualmente vivendo Da nessuna partecercando di abbellire il posto mentre Quill (Chris Pratt) tiene il broncio per la perdita di Gamora. Kraglin (Sean Gunn), che ora indossa la pinna di controllo per la freccia Yaka di Yondu, si rende conto che è intorno al periodo natalizio sulla Terra, una vacanza importante per Quill ma che Yondu gli ha apparentemente rovinato da bambino. Per garantire che l’appuntamento sia speciale questa volta, Drax (Dave Bautista) e Mantide (Pom Clementieff) decidono di fare a Quill il miglior regalo che si possa immaginare: l’eroe più potente della Terra, Kevin Bacone.

Ciò che questo comporta è un ridicolo viaggio sulla Terra, dove Drax e Mantis si ubriacano, festeggiano e poi tentano di rapire Bacon dalla sua lussuosa casa sulle colline di Hollywood. Dal momento che la relazione stravagante tra questi due era ciò che le persone apprezzavano particolarmente Guardiani della Galassia Vol. 2, tutto questo speciale lo brucia per il carburante. Certo, mette da parte il resto della squadra, incluso uno dall’aspetto gonfio Groot – ma non così tanto da non avere i propri momenti individuali. E inoltre, Mantis aveva comunque bisogno dello sviluppo.

Ed è Mantis, credo, che trae davvero vantaggio qui, con Klementieff che ha molto più a che fare con il personaggio di quanto non abbia fatto in vol. 2. La presenza di Bacon è benvenuta, ma alla fine sembra uno spreco poiché Gunn non fa satira sulla sua percezione pubblica con alcun vero impegno. La trama, tuttavia, equivale a un climax che personalmente ho trovato legittimamente commovente, con Gunn che ancora una volta cammina su quella linea sottile tra la commedia stupida e il sentimento genuino. Potrebbe essere il migliore del settore ad avere la sua torta e anche a mangiarla.

In definitiva, cosa c’è da dire? Speciale festività dei Guardiani della Galassia è una piccola stravaganza spudoratamente ridicola per iniettare un po ‘di spirito natalizio alla fine di novembre, e mentre molte persone che prendono se stesse e l’MCU troppo sul serio lo odieranno, non riesco a vedere nulla qui per cui valga la pena arrabbiarsi.

