Recensione dell’app per il matrimonio: concetto interessante, esecuzione scadente

Una commedia spensierata con una storia principale divertente, eppure in qualche modo sembra incompiuta. Non è un brutto film, ma non è neanche bello.

Esaminiamo il film Netflix The Marriage App, che non contiene spoiler.

La bizzarra commedia di Netflix dall’Argentina, L’app per il matrimonio (titolo originale: Matrimilla), è stato scritto da Gabriele Korenfeld e Rocio Blanco e diretto da Sebastian de Caro (Claudia). Luisana Lopilato e Juan Minujin recita nei panni di Belén e Federico, una coppia sposata che si iscrive a un modo piuttosto non convenzionale per riaccendere la loro relazione. Il film inizia come dovrebbe fare qualsiasi film d’amore che si rispetti: con un incontro tutt’altro che carino in cui Federico chiede a Belén di uscire dopo essere entrato e aver rotto la portiera della sua macchina.

A distanza di anni dallo sfortunato incidente che li ha fatti incontrare, Belén e Federico si sono sposati e hanno due figli. Lavora come dentista, ma non è la sua vera vocazione. È una fabbrica di giocattoli. È troppo rilassato e fa costantemente promesse che non può mantenere perché continua a dimenticarsene. Vorrebbe essere rilassata come suo marito, ma cose come la vita quotidiana e le bollette si mettono di mezzo. Certo, passa i suoi martedì a cucinare con i suoi amici mentre lei deve accontentarsi della pasta cruda. Quando Belén cerca di esprimere le sue frustrazioni, Federico la accusa di essere una seccatrice prima di fare altre vuote promesse. È chiaro fin dai primi minuti che non va tutto bene nel loro matrimonio.

Una sera i due si ritrovano a cena con la sorella di Belén, Nati (Carla Pandolfi), e suo marito, tedesco (Javier Pedersoli), una coppia nota per i suoi continui litigi. Tuttavia, Belén e Federico sono sorpresi nel vedere i due incapaci di togliersi le mani di dosso. Desiderosi di ritrovare la stessa felicità coniugale, Belén e Federico finiscono in un’azienda che promette di sistemare la loro relazione. Come? Con un paio di smartwatch che monitorano la loro relazione in quelle che chiamano “miglia del matrimonio”. Fare qualcosa di carino per il coniuge, come la colazione a letto, fa guadagnare loro miglia mentre fare qualcosa che il coniuge non approverebbe, toglie punti. Una volta guadagnati abbastanza punti, ogni persona può “incassarli” per attività che gli piacciono come serate fuori, un hobby personale o persino un viaggio internazionale con i ragazzi. Stranamente, Federico stava progettando di partecipare a una gara di cucina a Cancun con i suoi amici. Quindi, invece di parlarne con sua moglie, parte per diventare il miglior marito del mondo, nel disperato tentativo di guadagnare i punti richiesti e il viaggio desiderato.

Il concetto del film di “ludicizzazione“Il matrimonio è divertente e i due protagonisti hanno una grande chimica. Ma avrebbero potuto fare di più con l’esecuzione. In primo luogo, la tecnologia stessa ha poco senso. Inizialmente, ai lead viene detto che i loro smartwatch monitorano la loro attività cerebrale per aggiungere o sottrarre punti. Tuttavia, gli orologi non mostrano alcuna risposta alle scene in cui la coppia complotta attivamente l’una contro l’altra. Certo, sono favorevole a sospendere l’incredulità quando guardo la fiction, ma questo film sembra cambiare costantemente e ignorare le stesse regole che crea.

Tutto ciò che accade e la maggior parte dei punti della trama introdotti sono irrilevanti e alla fine non vanno da nessuna parte. Il viaggio a Cancun, la frustrante incapacità di Federico di mantenere la parola data, il canale YouTube della figlia, la rabbia della figlia, il figlio stravagante, la sorella di Belén, la mamma di Federico, il migliore amico/socio in affari di Belén, i piani di viaggio di Belén – Tutti questi pezzi della narrazione e i personaggi vengono introdotti in diversi punti del tempo di esecuzione prima di essere abbandonati senza tante cerimonie e lasciati irrisolti. Fin dall’inizio, il film chiarisce che i due protagonisti faticano a comunicare tra loro, ma quel particolare problema viene sorvolato e mai affrontato.

L’app per il matrimonio è una commedia spensierata con una storia principale divertente, eppure in qualche modo sembra incompiuta. Non è un brutto film, ma non è neanche bello. Alla fine, lascia lo spettatore frustrato da un risultato che non ha ottenuto.

