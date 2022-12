Recensione dell’amante di Lady Chatterley: sexy, onesta e piena di grazia

Caricamento dati JustWatch…

Esaminiamo il film Netflix Lady Chatterley’s Lover (2022), che non contiene spoiler.

Secondo il mio conteggio, Netflix’s assumere La storia d’amore di DH Lawrence, L’amante di Lady Chatterley, è il decimo adattamento per gli schermi grandi, piccoli e in streaming. L’ultimo tentativo di Il Mustang direttore Laure de Clermont-Tonnerre è una sontuosa, se non stranamente leale, interpretazione del lavoro di Lawrence. Il film brucia lo schermo con alcune scene di sesso memorabili che hanno catturato l’indignazione di milioni di persone quando il libro è stato pubblicato, qualcosa che non abbiamo visto negli ultimi tempi nei film romantici, con forse Uomo razzo essendo l’ultimo (e potrebbe avere a che fare con la corsa quadriennale della folla dello “stato rosso” dei valori familiari). Tuttavia, c’è qualche armeggiamento con un grazioso atto di giocoleria riguardo al classismo essendo troppo nobile per il suo stesso bene.

Se non conosci la storia, sì Lady Chatterley (La corona‘S Emma Corrin), che si è sposato Sir Clifford Chatterley (Matteo Duckett), un uomo di statura e un alto ufficiale dell’esercito. Sir Clifford va in guerra e torna paralizzato dalla vita in giù. Non era quello per cui si era iscritta la padrona di casa. Ai suoi occhi, Clifford li ha trasferiti da Londra a Wragby, in mezzo al nulla. Suo marito non si lascia toccare da nessun altro, trasformandosi in una bambinaia, qualcosa per cui non ha mai avuto aspirazioni. A peggiorare le cose, suo marito si è rassegnato a interrompere ogni rapporto fisico con lei.

Tuttavia, Sir Clifford non è privo di preoccupazioni per sua moglie. Sente che la signora ha bisogno del suono di piedini che scalpitano intorno alla loro villa. Elabora un piano per Lady Chatterley per trovare un uomo di sostanza e accogliere un amante. Quindi, quando sarà “incinta”, sembrerà che abbiano creato la propria famiglia. Tuttavia, trova conforto, poi passione e amore con un guardiacaccia, Oliver Mellors (Prova del fuoco Jack O’Connell), un ex tenente militare. Ha lasciato sua moglie per averlo tradito durante la guerra, vivendo in una piccola baracca nella proprietà di Chatterley. La padrona di casa si innamora della mascolinità, del tocco sensibile e dell’attrazione fisica di Mellor che non può ignorare.

Clermont-Tonnerre e Vita di Pi’S Candidato all’Oscar David MageeLa sceneggiatura di fa un ottimo lavoro catturando le sfumature fondamentali del materiale originale. Per prima cosa, la questione del sesso, il mito della lealtà nel matrimonio e l’amore conquistano tutti nonostante le avversità epocali. Per questo motivo, il tema della salute “integrale” nelle relazioni deve includere una componente fisica. C’è anche la fredda e brutale regressione del Clifford di Duckett. Sua moglie non può rispettare i suoi tentativi di diventare una scrittrice e la tratta come una serva. Hai anche La signora Bolton di Joely Richardson, che Lady Chatterley di Corrin si fa da parte per lasciare che lei allatti suo marito. Vede la cura materna perversa che offre a Clifford. Un altro strato del motivo per cui il matrimonio non stava funzionando per lei poiché stava cercando una “mamma chioccia” e non una moglie.

Dove il film vacilla leggermente è collegare il tema di due menti e due corpi. Mentre Lady Chatterley sente un legame con la difficile situazione di Mellor e il trauma condiviso dei loro matrimoni rovinati dalla guerra, ha più problemi con il classismo di suo marito che un’attrazione per la mente di Mellor. O’Connell è stato un attore di talento che non ha mai trovato il ruolo cinematografico adatto al suo talento. Il suo personaggio è in gran parte lasciato dall’adattamento, il che è un peccato perché impari straordinariamente poco sull’uomo. Il ritratto di Oliver è più uno strumento di narrazione che un personaggio tridimensionale, il che riduce leggermente la trama.

Tuttavia, il film è portato avanti dal turno di Corrin. È una performance abbastanza coraggiosa del giovane attore che è sexy, peccaminosa e piena di grazia. Ma forse, cosa più importante, è onesta non avendo paura di mostrare che abbraccia i propri pregiudizi, nonostante le norme sociali, il che va contro il senso della maggior parte dei film romantici ed è ciò che ha reso il libro di Lawrence così rivoluzionario all’epoca. Mentre L’amante di Lady Chatterley avrebbe potuto usare un po ‘di rimpolpamento per collegare meglio il tema delle lezioni, Clermont-Tonnerre ha abbastanza calore e abilità per essere una storia d’amore d’epoca più efficace della maggior parte.

