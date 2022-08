Recensione della stagione delle nozze (2022): una commedia romantica generica con protagonisti carini

Riepilogo

Ci sono dei bei momenti tra i due protagonisti e molto probabilmente ruberanno il cuore di tutti. C’è una trama di una commedia romantica simile, ma gli attori all’interno del nucleo familiare e i protagonisti gli danno qualcosa in più. È un’aggiunta molto bella alla sezione della commedia romantica nella libreria di Netflix

Questa recensione del film di Netflix La stagione dei matrimoni non contiene spoiler.

Le commedie romantiche di solito riflettono il clima sociale in cui viviamo attualmente. E gli appuntamenti in questa generazione sono stati ancora più difficili di prima. L’unica cosa che rimane la stessa è la pressione che le famiglie esercitano sui propri figli affinché si sposino, in particolare sulle figlie. Non si rendono conto che le carriere a volte possono prendere il sopravvento sul vuoto di non avere un partner al loro fianco. Perdersi nel proprio lavoro dopo una relazione fallita a volte può essere più appagante che tuffarsi di nuovo nella piscina degli appuntamenti. Lavorare per raggiungere i propri obiettivi dovrebbe essere visto come qualcosa di gratificante, invece di sembrare come se stesse sottraendo tempo prezioso agli appuntamenti e alla creazione di una famiglia. Ogni generazione ha attraversato le sue difficoltà e talvolta l’aspetto relazionale è messo in secondo piano. In Stagione dei matrimoni, c’è questa esplorazione di cosa significhi veramente essere felici. È più un viaggio che si autoavvera che un viaggio basato sulla comunità in base al modo in cui operano le famiglie indiane.

In vero stile da commedia romantica, Asha (Pallavi Sharda) e Ravi (Suraj Sharma) fingono di frequentarsi dopo che i loro genitori li hanno organizzati per evitare le pressioni che derivano dalla stagione dei matrimoni estivi, solo per trovarsi innamorati l’uno dell’altro. Abbiamo già visto questa storia molte volte, ma sono riusciti ad aggiungere qualcosa di nuovo al mix. Asha è molto orientata alla carriera dopo che le cose sono finite male nella sua ultima relazione. E Ravi sta semplicemente fluttuando cercando di vivere la vita per se stesso. La chiave di ogni commedia romantica sono le battute e la chimica, che è ciò che entrambi avevano. Sharda e Sharma erano molto naturali l’una con l’altra ed è per questo che sembrava l’abbinamento più semplice del mondo. È stato interessante osservare il loro cambiamento dinamico durante il film mentre entrambi si innamoravano. È conoscere la persona senza nemmeno provarci che rafforza la relazione. Asha è stata molto trasparente dall’inizio, ma Ravi no, il che causa alcuni problemi in seguito.

Abbiamo già visto le famiglie ostacolare le relazioni e ciò che questo film insegna a tutti è che i bambini non vivono per rendere felici i loro genitori. Queste decisioni sono cambiate nel corso delle generazioni e ora si tratta più di accontentarsi di qualcuno che ti porta pace, indipendentemente dallo stato. È stato bello vedere coppie diverse di tutte le razze e religioni riunirsi durante questa stagione dei matrimoni. Tutte le coppie affrontano insicurezze e difficoltà e questo film mostra tutto questo in modo efficace. Niente è mai perfetto ed è per questo che se ami veramente qualcuno, lavorerai sempre su quella relazione, qualunque cosa accada. Ci sono molte lezioni in questo film ed è stato commovente vedere tutto funzionare alla fine. Certo, è un po’ generico, ma l’autenticità culturale del nucleo familiare e la stagione dei matrimoni hanno aggiunto un altro livello a questo genere. I genitori vogliono sempre il meglio per i loro figli perché hanno avuto difficoltà a crescere. Vogliono che prosperino e abbiano una vita migliore, ma a volte diventa un po’ opprimente.

Stagione dei matrimoni è una dolce commedia romantica scritta da Shiwani Srivastava e diretta da Tom Dey per Netflix. Ci sono dei bei momenti tra i due protagonisti e molto probabilmente ruberanno il cuore di tutti. Molti hanno vissuto una situazione simile ad Asha e Ravi, ed è quasi come convalidare quei sentimenti o situazioni. L’amore si presenta in tutte le forme e le relazioni possono fiorire nei modi più strani. Inizia come uno sforzo comunitario di entrambi i gruppi di genitori, ma alla fine Asha potrebbe aprirsi all’idea di amare di nuovo qualcuno. C’è una trama di una commedia romantica simile, ma gli attori all’interno del nucleo familiare e i protagonisti gli danno qualcosa in più. È un’aggiunta molto bella alla sezione della commedia romantica nella libreria di Netflix.

