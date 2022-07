Recensione della resurrezione: un pezzo stimolante sulla figura del padre

Riepilogo

RisurrezioneLe disavventure malvagie, contorte e oscure sono tanto stimolanti quanto enigmatiche. Eppure, forse perversamente, il film cerebrale di Andrew Semans parla di empatia e perdono.

Risurrezione è uno di quei film con un finale così matto che perdonerai tutto ciò che è successo prima. La sceneggiatura di Andrew Semans offre quel momento “Oh f**k” che lascia cadere la mascella a terra e ti farà parlare con i tuoi colleghi sopra il refrigeratore d’acqua discutendone il significato. La trama indica una metafora per cambiare le norme di genere? Una svolta nella tossicità maschile? Una storia sui mutevoli tassi di fertilità che non sono solo nazionali ma globali? O diavolo, ho pensato che potesse essere un film horror ispirato dall’infatuazione e dall’attrazione di oggi per il “papà-bod” che ha preso d’assalto il paese. Beh, almeno sto bevendo quel Kool-Aid.

La meravigliosa Rebecca Hall guida il film qui. Interpreta Margaret, una madre single con una figlia pronta a compiere 18 anni tra un paio di settimane. Il suo nome è Abbie (Il cielo è ovunque Grace Kaufman), una giovane donna che si sente soffocata dalla madre. Rebecca è una gran lavoratrice e non ha tempo per una relazione. Sta vedendo qualcuno, ma non è certo una storia d’amore. Ti qualificheresti questo come un collegamento costante con il suo collega, Peter (Michael Esper), che alla fine farà il suo corso. Con il progredire della storia, ha senso il motivo per cui lo sceglie. Non è minaccioso ed è facile da tenere a debita distanza. Questo perché l’ex fidanzato di Roth, David (Tim Roth di Luce), nasconde un orribile segreto del passato di Margaret. Il David di Roth, perdona il gioco di parole, è una figura paterna che non hai mai visto prima.

Scrittore/regista Andrew Semans’ (Nancy, per favore) ha un potere non comune derivato dalla magnifica svolta di Rebecca Hall. Forse è dato alle fiamme da uno dei personaggi di Tim Roth più inquietanti che tu abbia mai visto. Guardare Roth strofinarsi delicatamente la pancia come un oggetto prezioso e tenero mi ha fatto pensare che questo fosse il ruolo per cui era nato. Man mano che il David di Roth diventa sempre più prevalente nella storia, il ritratto di Hall diventa più cupo e complesso. È una delle sue migliori interpretazioni.

Non mi avvicinerò alle perfide, contorte e oscure cadute della sceneggiatura di Semans per evitare spoiler, ma questo film è tanto stimolante quanto esasperante. Lo dirò Risurrezione parla di empatia, persino di perdono, a modo suo perverso. Prendi il personaggio di Roth, che all’inizio tiene Margaret con un tale disprezzo, ma cerca di raggiungere comprendendo le sue riserve. Vuole che lei e il loro passato tornino integri. La natura capricciosa di David diventa tenera, facendo eco alle sue preoccupazioni.

Enigmatico come di Resurrezione il finale può essere, la letteratura greca ha una storia in cui i filosofi hanno usato ciò che sta accadendo in un punto centrale della trama per risolvere problemi intellettuali. Ad esempio, il mito di come Zeus resuscitò Dioniso. Quali problemi della Margaret di Hall sta cercando di risolvere Semans? Questo è ciò che è in discussione e intellettualmente rende il suo film così eccitante.

Quindi, Platone potrebbe aver avuto ragione sulla forma più alta di conoscenza, dopo tutto.

