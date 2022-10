Recensione della matriarca: horror cruento a basso budget con grandi idee

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Matriarca è ostacolato da una dolorosa recitazione eccessiva e da una sceneggiatura debole, ma contiene alcuni effetti speciali decenti e un finale selvaggio che supera i suoi limiti a basso budget.

Questa recensione del film horror di Hulu Matriarch non contiene spoiler.

Chiunque abbia visto una discreta quantità di film horror non sarebbe incolpato di pensare che la campagna britannica sia la patria di culti impazziti, agricoltori armati e serial killer squilibrati. Matriarca non cambierà idea agli spettatori su quel tropo horror per eccellenza, anzi, si appoggia completamente ad esso mentre un sinistro mistero inizia a svolgersi all’interno di un pittoresco villaggio rurale. Ben Steinerfilm horror a basso budget, in anteprima Hulu questo Halloween, prende l’impiegata Laura (Jemima Rooper) fuori dalla grande città e la pianta nella cupa vita all’aria aperta, dove attendono nuovi orrori.

Il film è incentrato su Laura, un’alcolizzata che intraprende un percorso distruttivo che sembra alienare tutti quelli che la circondano. Non torna a casa da vent’anni, ma si ritrova attratta da questo villaggio rustico dopo un’overdose che l’ha quasi uccisa e una telefonata di sua madre. La madre in questione e la matriarca del titolo del film è Celia, interpretata da Kate Dickie (Game of Thrones). Una donna cattiva che ha causato la fuga di Laura in primo luogo. Questa madre inquietante e controllante inizia a drogare sua figlia non appena mette piede nella casa di famiglia e persino una vecchia amica di Laura la segue per buona misura.

Dopo il suo sovradosaggio, Laura inizia a sanguinare sangue nero e osserva questa malattia che lentamente si impadronisce del suo corpo. Preoccupata per la propria mortalità, indaga sugli strani avvenimenti all’interno del villaggio e cerca una cura. Il film sembra cercare di replicare L’uomo di vimini e Un lupo mannaro americano a Londra, con vibrazioni horror popolari. Tutti sembrano nascondere un segreto collettivo mentre covano le proprie malattie e la gente del posto è inutilmente ostile nei confronti di Laura ad ogni angolo. Incapace di convincersi a lasciare questo posto insidioso, Laura resta nei paraggi per scoprire cosa sta veramente succedendo.

Il film si avvicina lentamente a questa grande rivelazione, con musica inquietante e l’alimentazione a goccia di indizi disseminati in tutta la sceneggiatura. Ma Matriarca non ha mai la sensazione che si stia muovendo verso qualcosa di qualsiasi sostanza. I primi due terzi sono tormentati dalla recitazione di una telenovela e da dialoghi bizzarri e meccanici. Laura sembra passare da piacevole a indignata in pochi secondi, mentre colpi di scena drammatici vengono lasciati cadere nel discorso senza alcun reale accumulo. Questo approccio artificioso rovina qualsiasi sfumatura intelligente all’interno del film e tutti i genuini aspetti positivi.

Matriarca non ha paure di salto memorabili e manca di alcun senso di presagio, ma ha i suoi momenti di brutale sangue. C’è un raccapricciante body horror intrecciato in questa sceneggiatura e alcune riprese di effetti speciali decenti verso la fine. Mentre il finale esagerato e sensazionalistico placherà i fan dell’horror che decidono di restare con questo film fino alla fine, ma non salverà il film nel complesso. Steiner tenta di alimentare grandi idee in un piccolo progetto, che è di per sé valoroso, e abbiamo sicuramente bisogno di più film horror britannici a basso budget nel complesso, ma non può sfuggire ai suoi evidenti punti deboli.

