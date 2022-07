Recensione della Honor Society – Angourie Rice si laurea con lode

Riepilogo

Angourie Rice si diploma con lode in una commedia che evolve da tagliente a vincente.

Questa recensione del film della Paramount+ Honor Society non contiene spoiler.

Film di primaria importanza Società d’onore è incentrato su una giovane e ambiziosa studentessa, Honor Rose (Angourie Rice). Sogna di uscire dalla sua noiosa città e di andare ad Harvard. L’onore non è ingenuo. Sa che i suoi voti non sono una garanzia di ammissione. Solo meno del cinque percento dei candidati lo raggiunge. Quindi, ha giocato la lunga truffa sin dal suo anno da matricola. Fu allora che scoprì che il suo consigliere di orientamento, il signor Calvin – interpretato da Christopher Mintz-Plasse, che si è ritagliato una nicchia interpretando i pervertiti stronzi di recente – ha un migliore amico che è laureato.

L’onore è un tipo di Kathryn Merteuil. Quindi, quando sente che il suo consulente ha le sue prime quattro scelte da consigliare al suo amico, una delle quali è lei, si prepara per la battaglia. Un maestro della deduzione, ipotizza che gli altri tre debbano essere nella sua società d’onore. Una è Kennedy, una studentessa oscura e artistica senza amici che è ossessionata dai voti a causa dei suoi genitori. Un altro è Travis, un famoso giocatore di lacrosse che nasconde il segreto di essere gay. E l’ultimo è Michael (La cosa più strana Gaten Matarazzo), un secchione che ama Dottor chi e vive con la madre adottiva dopo la morte dei suoi genitori anni prima. Sì, l’Onore vuole sbarazzarsi di questi poveretti in modo spietato.

Il regista Oran Zegman (materiale matrimoniale) la sceneggiatura inizia a eccellere mentre passa dal primo al secondo atto. Lì, Rice’s Honor si evolve da freddo, cinico e manipolatore a caldo e tenero, permettendo alla sua guardia di abbassare la guardia. La sceneggiatura del veterano scrittore televisivo David A. Goodman (Futurama, ragazze d’oro) consente al primo atto di essere molto divertente, persino spigoloso, e vedi lentamente Honor scoprire che ci sono cose più importanti del suo bisogno per avere successo se gli altri falliscono. Con ogni manipolazione, le vite del suo obiettivo iniziano a migliorare. Il film diventa caloroso quando vediamo il cuore di Honor iniziare inaspettatamente a scongelarsi. Ci sono alcune belle battute e osservazioni comiche sulla vita adolescenziale moderna. Ad esempio, quando il signor Calvin di Mintz-Plass distribuisce volantini, un membro della squadra di Honor dice: “Un volantino è come un tweet che rovina l’ambiente. Lo scriverò su Twitter!”

E quel merito va alla protagonista, Angourie Rice, mentre si diploma in una commedia che passa senza soluzione di continuità da tagliente a vincente. Il giovane attore che abbiamo visto in buoni film e programmi televisivi come Cavalla di Easttown e I bravi ragazzi non ha problemi a passare dall’adolescenza fredda a quella luminosa. È una gioia da guardare. Persino guardare Matarazzo staccarsi leggermente dalla sua reputazione di filmografia nerd e mostrare un fascino raro e moxie è rinfrescante, se non in qualche modo incredibile, poiché sviluppano una relazione romantica.

Detto ciò, Società d’onore è una simpatica commedia di formazione. (Fidati di me, questo non è il film YA in cui alcuni critici cinematografici sostengono che si trasformi). Ci sono alcune questioni, principalmente nel terzo atto. Se Honor avesse il lato oscuro che sostiene il film, questo film avrebbe potuto essere un corto perché avrebbe potuto ricattare il signor Calvin nei primi cinque minuti con i suoi inviti e allusioni sessuali. Il punto principale della trama del film è evidente poiché non ha altro posto dove andare.

Questi sono cavilli minori. Non dovremmo fare pressioni sui film per essere completamente innovativi perché è sufficiente per essere fatti bene e intrattenere allo stesso tempo, specialmente quelli come questo che trovano il loro cuore nel posto giusto. Il vero vantaggio è vedere la Rice’s Honor passare da cinica a giovane donna che ora è credula. Sono sicuro che Brendan Fraser direbbe che ora si è laureata con lode.

