Recensione del Togo: uno studio sul carattere grintoso e deludente

Il grintoso studio caratteriale di Caetano ha una svolta stoica ed efficace da Diego Alsono. Se solo AndareIl terzo atto non è stata una conclusione così deludente.

Questa recensione del film Netflix Togo (2022) non contiene spoiler.

Netflix continua a offrire un buffet di film da tutto il mondo: la prossima novità del gigante dello streaming è Togo (2022), il primo film originale nel paese dell’Uruguay. Questo film in lingua spagnola incorpora pesantemente le tendenze mutevoli nella regione e una buona quantità di influenze afro-uruguaiane. Tuttavia, al centro della storia c’è uno studio del personaggio sull’invecchiamento, la comunità e il potere della determinazione. Se solo Andare non fosse stata un’esperienza deludente, avremmo potuto vivere qualcosa di veramente straordinario.

Il film è protagonista Diego Ancheno come il personaggio titolare. Il Togo è una specie di ambasciatore di quartiere. L’uomo è un ex pugile con un colpo pericoloso. Non è diventato grigio ma completamente bianco con una chioma gloriosamente folta di capelli e barba. Piace Il vecchio e il mare, ma ne parleremo più avanti. È l'”addetto alla strada” che aiuta visitatori e residenti a entrare e uscire dai parcheggi. Il Togo zoppica ed è ben oltre i suoi 60 anni. L’uomo ha anche una figlia in riabilitazione con pessime prospettive. Pulirà anche la tua auto e tutto ciò che gli devi è una mancia che equivale a spiccioli. Questa è una posizione in cui puoi bighellonare e chiedere il cambiamento con la scusa di un lavoro onesto.

E lo è, in un certo senso. Il Togo serve anche allo scopo di essere un guardiano di quartiere. Una notte, incontra un’adolescente che crolla, drogata, di nome Mercedes (Catalina Arrillaga). Le offre la posizione di un rubinetto e un pezzo di cartone su cui dormire. Il Togo ha la sua struttura e vive come Frodo Baggins sotto un alberello gigante. Dorme tra le radici perfettamente sagomate di un albero nel parco, offrendo un’eccellente copertura mentre dorme sotto la sua coperta scura. Ma il massiccio abete non può proteggerlo da un quartiere che cambia. Ad esempio, assiste all’assassinio di un commerciante locale a un isolato o due di distanza. È un gruppo di Narcos che si è trasferito nel territorio del Togo. Presto, prendono un isolato davanti al negozio di alimentari. Poi arriva una scelta. O inizi a vendere droga per il gruppo, te ne vai o vieni ucciso.

Scritto e diretto da Israele Adrian Caetano (Bolivia), questo è uno studio sul personaggio sull’invecchiamento e sulla salute mentale mentre racconta una classica storia di due persone che si connettono in modo commovente di generazioni diverse. Ad esempio, la depressa Mercedes di Arrillaga si sente più a casa, vivendo come una passeggera nel parco con il Togo, che a casa sua. La sceneggiatura tocca anche la comunità e l’influenza socioeconomica, in cui la giovane donna è esposta alla cultura afro-uruguaiana all’interno della comunità. Per tutta la sua empatia positiva e genitorialità per i giovani personaggi femminili, vedrai anche Andare è una storia decisamente maschile con evidenti influenze di Hemingway. L’anziano statista, che sta diventando più vecchio, può essere visto con quell’obiettivo mentre affronta una bestia notevole nella campagna balneare. È un protettore e difensore della comunità. Ha una sfortuna notevolmente sfortunata e ora sta affrontando la sua ultima resistenza.

Tuttavia, sebbene piacevolmente semplice, di Togo il terzo atto vuole credere che nessuna punizione arriverà al personaggio principale del film. Mentre lo schema della sceneggiatura è coinvolgente, con una sequenza di apertura elettrica che dà il tono al film, le scene in cui Togo reagisce sono plausibili e strabilianti. Dobbiamo credere che nessuna vendetta o redenzione arriverà al personaggio? La scena finale suggerisce qualche risultato ma non suona vera. Soprattutto con il rischio connesso, questo spinge il Togo al limite e tutti sono ancora esposti senza determinazione.

Nel complesso, sono indeciso sullo studio del carattere grintoso di Caetano con una svolta stoica ed efficace di Diego Alsono. Andare può essere una corsa avvincente e piena di suspense. E non c’è niente di sbagliato nel fatto che un film sia pieno di speranza, specialmente in questo caso. Tuttavia, se hai intenzione di sporcarti le mani, te ne vai senza un po’ di sporco sotto le unghie.

Cosa ne pensi del film Netflix Togo (2022)? Commenta qui sotto.

