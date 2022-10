Recensione del telefono di Mr. Harrigan – adattamento medio di Stephen King che vale la pena guardare

Caricamento dati JustWatch…

Mi aspettavo rabbrividire e formaggio, ma invece ho ottenuto una recitazione di prima classe e una storia a strati.

Questa recensione del film Netflix Mr. Harrigan’s Phone non contiene spoiler.

È ufficialmente Halloween stagione, il che significa che è il mese in cui i film dell’orrore fanno battere i nostri cuori e le nostre menti con la paura. Come grande fan di Halloween e del soprannaturale, mi piace qualsiasi cosa, dalla commedia horror seriamente spaventosa alla classica. Mr. Harrigan’s Phone è l’ultimo, più delicato, psicologico e tecnico horror che ha colpito i nostri servizi di streaming ed è scritto e diretto da John Lee Hancock, basato sul racconto, parte della raccolta di quattro romanzi dello scrittore horror Stephen King.

Seguiamo la storia di un ragazzo di nome Craig (interpretato da Jaeden Martell) che fa amicizia con un anziano miliardario John Harrigan (interpretato da Donald Sutherland) e gli dà un cellulare. Quando Harrigan muore, Craig nasconde il suo telefono nella sua bara e i due comunicano dall’oltretomba. Nella vera narrativa horror classica, abbiamo una storia di formazione in cui un ragazzo è in grado di superare il dolore e la perdita attraverso un’amicizia naturale e poi soprannaturale. Questa storia non riguarda solo la loro relazione, ci sono anche alcune morti spettrali.

Come il buon vecchio Stephen King, questa sceneggiatura è stata scritta per riflettere il suo stile di costruzione del personaggio. I suoi lavori si concentrano tipicamente sulla psicologia dei personaggi e sul loro sviluppo, sulle loro emozioni, piuttosto che sull’azione e sulla gratificazione istantanea, e questo richiede eccellenti capacità di recitazione.

Donald Sutherland e Jaeden Martell danno una performance fantastica, costruendo una relazione gentile e premurosa attraverso l’amore per la letteratura al punto che quando il signor Harrigan è morto, ero quasi in lacrime. Hanno dei momenti belli, sentiti e sentimentali insieme, e questo guida davvero le emozioni dei personaggi e della storia. Entrambi sono facili da guardare e riempiono le loro scene di intrighi e fascino. La loro relazione mi ha ricordato così tanto la mia e quella del mio defunto nonno, poiché lui mi ha insegnato la letteratura e io gli ho insegnato la tecnologia. Questa relazione nonno-nipote che costruiscono è piacevole da vedere.

Lo sviluppo del personaggio di Craig (Jaeden) è sincero e straziante mentre affronta il suo dolore, la sua perdita e il suo liceo. Craig ci racconta attraverso la storia, portandoci lungo il suo viaggio, i suoi pensieri e sentimenti interiori in quel momento. La sua voce è liscia e carismatica e aiuta le scene piuttosto che distrarre. Un tocco molto carino per me.

Ciò che ho davvero amato è stato il sottile accenno dietro la storia e i temi politici che porta, come la tecnologia e i telefoni cellulari possono consumarci e offuscare la nostra realtà, come più si sviluppa, più ne diventiamo schiavi e i potenziali effetti che ne derivano possiamo avere dopo la nostra morte. L’idea che il telefono del signor Harrigan invii messaggi dopo la sua morte non è poi così incredibile. Quando le persone muoiono ora, le loro pagine sui social media rimangono attive e, se qualcuno accede, potrebbero apparire online e questo può alterare la percezione e causare angoscia. Questo mi ha fatto davvero pensare alla vita e alla morte e al modo in cui personalmente le interpreto.

Il film è ben girato con caldi colori autunnali che sono confortanti e anche abbastanza afosi da creare un’atmosfera spettrale e fredda. La musica è inquietante dappertutto; è sottovalutato e aiuta a costruire il dramma. Il finale è inaspettato, un po’ lento e un po’ noioso per me, ma ripeto, è basato su un racconto. C’è un bel messaggio sul non dipendere dalle cose materiali e sul godersi la vita in questo momento e vivere la tua vita migliore finché puoi. Con una durata di un’ora e quarantasei minuti, aggiungerei questo film alla mia lista se stai cercando qualcosa di morbido e facile da guardare.

