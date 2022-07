Recensione del gioiello: la resistenza (all’insulina).

Riepilogo

C’è molto da apprezzare Gioiello, in particolare come affronta il tropo del salvatore bianco. Tuttavia, la narrazione è troppo passiva e la storia d’amore è forzata. Dentro c’è un film molto migliore che cerca disperatamente di uscire.

Questa recensione di Jewel è priva di spoiler.

Il film Netflix Gioiello a volte non è semplicemente difficile da apprezzare, poiché diventa polarizzante per gran parte degli 85 minuti. Il film è aggressivo su molti livelli e frustrantemente inerte su quello successivo. La sceneggiatura di Glenrose Ndlovu si destreggia tra i temi degli ideali femministi, del colonialismo, del senso di colpa dei bianchi e dell’influenza occidentale sgradita, il tutto ambientato all’interno di una comunità con la memoria di un elefante.

La storia segue Tyra (Michelle Botes), una fotografa in tournée in Sud Africa, che scatta foto per riviste di viaggio. In particolare, il massacro di Sharpeville avvenuto il 21 marzo 1960. Migliaia di manifestanti, alcuni dicono manifestazioni pacifiche, altri dicono che erano stati lanciati sassi. Ad ogni modo, un sasso o due sono le scuse di cui la polizia aveva bisogno. Questa è stata la scusa per aprire il fuoco e lanciare gas lacrimogeni sulla folla quel giorno. In totale, 69 persone hanno perso la vita e 80 sono rimaste ferite, inclusi 29 bambini. Quindi, c’è una storia profonda che perseguita la township di Sharpeville.

Mentre visitano il memoriale, Tyra e una folla del suo gruppo di vacanzieri principalmente bianchi e la loro guida turistica maschile hanno visitatori. Guardano una dozzina di donne vestite di bianco che pregano. L’uomo urla loro in zulù. Vai via è quello che dice loro. Commenta che questi pazzi stanno interferendo con il suo discorso. Quel giorno stanno pregando a Sotho per le anime perdute.

Questa è una miniera d’oro per Tyra; accadono due cose straordinarie mentre inizia a scattare foto. Uno, vede un uomo alto avvicinarsi attraverso il fumo grigio. (Se dovessi indovinare, questo sarebbe il gas lacrimogeno usato sui manifestanti nel 1960). L’altra è una bellissima donna che prega per quei fantasmi che hanno perso quel giorno. Una purificazione come è stato descritto più avanti. È vestita di bianco candido dalla testa ai piedi. Il suo nome è Siya (Nqobile Khumalo) e Tyra non riesce a staccare gli occhi da lei.

Anche la fotografa anziana sta entrando in una cultura di cui non sa nulla. Se n’è andata anni fa. Non è chiaro dove sia finita. Tuttavia, questo è l’equivalente di un occidentale che entra in una cultura e impone loro le proprie convinzioni e ideali. Ad esempio, nella scena in cui trascina Siya sulla pista da ballo. Tyra ignora le sue preoccupazioni riguardo al ballo con un’altra donna. Le piace la loro notte e ballare comunque. Quando il ragazzo di Siya affronta la coppia, Tyra non si tirerà indietro. Botes mostra un barlume di rabbia, un’ondata di rabbia femminista per il fatto che non ascolterà un uomo che controlla lei o il divertimento di Siya.

Quello che succede dopo si sta polarizzando. Tyra è una donna bianca la cui gente proveniva dal Sud Africa e suo padre era un agente di polizia. Il che significa che potrebbe aver contribuito al massacro. Rintraccia Tyra. Dopo quel punto, appare continuamente alla sua porta, perseguitandola. Tyra non conosce il suo indirizzo e viola i confini personali trovandola a casa. Tyra inizia persino ad aiutare a imburrare la nonna promettendo di portare sua nipote a Cape Town per fare la modella. Il tema qui sono le pratiche del colonialismo in cui le donne ora dipendono dagli uomini (o, in questo scenario, da una donna che aveva chiarito le sue intenzioni), e l’aggiunta del tema di un complesso di salvatori bianchi dovrebbe creare significati più profondi.

Ed è lì Gioiello il film del regista Adze Ugah (Isibaya) dovrebbe brillare. Il conflitto tra le idee indipendentiste liberali occidentali e le questioni scottanti dei ruoli di genere, e in particolare i diritti sessuali delle donne africane, dovrebbe creare una tensione che accende. Sfortunatamente, il film inizia a essere troppo passivo nella sua narrazione, basandosi su metafore confuse e immagini ripetitive che sono stagnanti. Anche il dialogo è difficile da ascoltare a volte. Ad esempio, quando Tyra chiede a Siya del suo gogo, in modo innaturale e insensibile chiede: “Come sta tua nonna morente?”

Dentro c’è un film molto migliore Gioiello. I temi e le questioni non sono mai solo in bianco e nero, anche se la storia delle tensioni razziali ha molto a che fare con questo. Il problema è che quei temi complessi e profondamente intrecciati sono allo stesso livello di una storia d’amore che sembra forzata e innaturale quando sono in gioco livelli distinti di intersezionalità. Il mio sospetto è che questo fosse lo studio che spingeva una trama più commerciabile per aumentare il pubblico.

Gioiello ha molto da apprezzare. La questione del diabete è significativa in Sud Africa e il simbolismo dell’acqua del fiume porta un senso di spiritualità. Ho persino ammirato il finale particolarmente freddo nell’affrontare il tropo del salvatore bianco. Ma il film avrebbe funzionato meglio se il personaggio di Tyra fosse stato un personaggio secondario. Speriamo che a Ugah e al meraviglioso Nqobile Khumalo venga data un’altra opportunità, con maggiore controllo, per raccontare una storia con lo stesso obiettivo unico e con maggiore portata.

Puoi riprodurre in streaming Jewel esclusivamente su Netflix.

Imparentato