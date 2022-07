{Recensione del film} Non meritiamo l’impossibile: i misteri di Jordan Peele’s Nope (2022)

“Certo che mi sembra strano…”

Mentre quasi tutti lo sono abbastanza sicuro sanno di cosa tratta il terzo lungometraggio di Jordan Peele, il film ha mantenuto la maggior parte dei suoi segreti relativamente vicini al giubbotto. Anche il terzo trailer relativamente eloquente ha promesso che “non è quello che pensi” e non lo è, almeno, non esattamente. Ma, se vuoi provare tu stesso le rivelazioni, è meglio smettere di leggere ora e andare a guardare il film il più freddo possibile. E di farlo presto, perché ve lo garantisco, ci saranno spoiler ovunque il maledetto Internet in un minuto caldo.

Cortesia universale

Ancora con me? Ok, cercherò di evitare di rivelare troppo, ma devo parlare del film e non posso farlo senza dirti almeno un piccolo più di quanto hanno i trailer. Quindi, ecco il punto: questo è il film di Steven Spielberg di Peele.

Per ovvi motivi, anche per ovvi motivi senza entrare negli spoiler: il confronto più immediato sarà Segni. Che è stato, per inciso, anche il terzo film horror di M. Night Shyamalan. Si spera che questo non sia di cattivo auspicio per il futuro della carriera di Peele. In effetti, saresti perdonato per aver chiamato questo “Segni ma buono” per la maggior parte del suo tempo di esecuzione. Ma allora, Segni era buono per la maggior parte di suo anche il tempo di esecuzione. Ha solo cagato il letto nel suo ultimo atto.

Questo non lo fa, però fa vantare una rivelazione che renderebbe Shyamalan orgoglioso. Ma anche prima che arrivi, Segni non è il confronto più accurato, solo perché è il più ovvio. Questo è più simile a uno shaker composto da Incontri ravvicinati del terzo tipo e Mascellecon forse un po’ della meschinità di Spielberg Guerra dei mondi gettato per buona misura. di Jordan Peele No è classificato “R” per un motivo, dopotutto, e diventa sanguinoso prima che tutto venga detto e fatto.

No di Jordan Peele per gentile concessione di Universal

Non è solo la natura della minaccia a richiamare alla mente quei classici di Spielberg. È il modo in cui il film si occupa principalmente dei personaggi e di una piccola fetta del loro mondo, e di come quel mondo è cambiato dalla minaccia, in modi sia grandi che piccoli. Allo stesso tempo, l’altra cosa che il terzo trailer promette è uno “spettacolo”. E No consegna più di una volta.

Qualcosa che apprezzo della filmografia di Peele è il modo in cui ogni film in esso campiona un aspetto diverso della regalità horror, pur mantenendo uno stile coerente. Questa è la versione di Peele di un blockbuster estivo, nel Mascelle piuttosto che il Vendicatori vena. La chiama la sua lettera d’amore alla “mia forma d’arte preferita e al mio modo preferito di guardare quella forma d’arte: l’esperienza teatrale”. C’è anche una sequenza di pianificazione attorno a un tavolo da pranzo – durante la quale Michael Wincott recita indimenticabilmente i versi della nuova canzone “The Purple People Eater” – che potrebbe rappresentare la versione di questo film del Indianapolis discorso.

Allo stesso tempo, sebbene questo sia sicuramente il più grande film di Peele fino ad oggi – e anche il più lungo, con oltre 2 ore e 10 minuti – non è necessariamente il più ambizioso. Le idee in gioco qui sono fantastiche, intelligenti e più profonde di quanto sembrino a prima vista, ma non toccano la natura selvaggia di Noi. Questo può essere nel bene o nel male, a seconda della tua pazienza per quel film, ma è certamente vero. E la pazienza è qualcosa di cui potresti anche aver bisogno Nopoiché è probabilmente anche il film più lento di Peele fino ad oggi, anche se continua a dimostrare un’attitudine a mantenere alta la tensione.

No di Jordan Peele per gentile concessione di Universal

Infatti, No ha ancora tutte le qualità che hanno aiutato i suoi altri due film a raggiungere lo status di classici istantanei, incluso un talento per la complessità che fa sembrare tutto ingannevolmente semplice. I film di Peele sono come quei poster 3D che dovevi guardare per far apparire un’immagine. Quello che, a prima vista, sembra essere frammenti effimeri non correlati o addirittura accenni ad altri film, si uniscono tutti per creare un’immagine che scatta a fuoco solo con il senno di poi.

Tale è il caso di No, dove parti disparate tra cui una tragedia familiare, un’operazione di addestramento di cavalli di Hollywood con legami con i primi film in movimento, un parco di divertimenti a tema western, quei tizi gonfiabili alle concessionarie di auto usate, una sitcom grottescamente sfortunata e, naturalmente, quello che sembra essere un UFO, si collegano tutti in modi inaspettati, in modo che ogni pezzo lavori in tandem con gli altri per formare un tutto. È tutto buono come i precedenti sforzi di Peele? Probabilmente è troppo presto per dirlo, ma anche se non lo è, è comunque al di sopra della maggior parte delle altre cose.

