{Recensione del film} L’araldo (2022)

Il mondo dell’orrore ha sempre rispecchiato le nostre paure culturali. Quindi non dovrebbe sorprendere nessuno che l’orrore della pandemia di Covid sia stato di gran moda ultimamente. Mettere tutte le mie carte in tavola, non mi piace. La maggior parte dell’orrore di Covid che ho visto sembra provare a calzare le scarpe nei vecchi tropi nei nuovi confini del nostro isolamento pandemico collettivo. Di conseguenza, la maggior parte sembra E se lo fosse Grido, ma durante il lockdown. È troppo presto e non abbastanza fresco. Un mix per lo più tossico che non fa assolutamente nulla per me. Dico tutto questo per riconoscerlo L’Araldo, diretto da Andy Mitton, non dovrebbe essere il mio genere. È ambientato nei primi giorni della pandemia, quando tutti avevano paura di ciò che sarebbe potuto accadere, sia con la malattia ma anche con il crescente divario tra le persone che credevano nella scienza e quelle che non lo facevano. L’Araldo è il primo film sulla pandemia a farlo bene. Dalla tavolozza dei colori all’intero mood del film, L’Araldo offre su più livelli. È il primo film a utilizzare la pandemia per creare nuovo horror, non solo per utilizzare l’ambientazione per brividi economici.

Monique (Gabby Beans) si sta rifugiando nell’appartamento che condivide con suo padre e suo fratello. La famiglia è particolarmente attenta perché il padre di Monique sembra soffrire di una sorta di BPCO o di altre malattie che incidono sulla sua respirazione. La disperazione che ritraggono sia Monique che suo fratello sembrerà molto familiare alla maggior parte di noi che hanno bilanciato il nostro benessere con il benessere dei nostri genitori anziani. Così, quando Monique fa visita a un’amica tormentata da incubi che le impediscono di svegliarsi, deve conciliare il rischio di suo padre con il desiderio di aiutare la sua amica. Man mano che gli incubi diventano più intensi, la presa di Monique sulla realtà si indebolisce. Gli incubi sembrano essere causati da un demone chiamato The Harbinger, che non solo uccide le sue vittime, ma le cancella dalla realtà. “è come se non fossero mai esistiti”, opina il demonologo che i due chiamano via zoom.

Beans è la star di questo film. In qualche modo cattura la dualità che tutti noi abbiamo sentito durante il blocco. Possiamo prenderci cura di tutti intorno a noi mentre ci prendiamo cura di noi stessi? Man mano che la storia di Monique si svolge, non la vediamo mai fragile ma invecchiata. È più forte a causa del suo trauma passato. La performance di Bean ci dà quella forza mantenendo lei e la sua famiglia vulnerabili alle forze malevole. Questa idea che potremmo fare tutto bene e comunque perdere è uno schiacciamento del morale e, ancora una volta, sembra un’emozione genuina che è specifica della pandemia. È la sua interpretazione che trasforma il film da un film pandemico pedonale a qualcosa di più grande e più personale.

Il film utilizza generose sequenze di sogni per aumentare la paura, ma dà anche al film una portata che molti altri film sulla pandemia non sono interessati a fornire. Dagli appartamenti abbandonati ai boschi inquietanti, Mitton offre una serie di ambientazioni inquietanti che riescono a catturare la stravaganza di un sogno pur mantenendo il terrore di un incubo. Per Mitton, i nostri sogni sono sia una fuga dai confini delle nostre case sia un promemoria che qualunque altra cosa sia là fuori può essere altrettanto terrificante. Sebbene il demone manchi del fascino di altri film usciti di recente, offre abbastanza sul fronte dei mostri che quando alla fine otteniamo una rivelazione completa, è abbastanza spaventoso. Il mostro sembra almeno in parte basato su una maschera della peste che funziona con i temi del film.

Mitton dà il meglio di sé quando esplora come strane circostanze creino strane relazioni. Dal poco visto e sottovalutato Yellowbrickroad alla fantastica fiaba per adulti che è La strega alla finestra, Andy Mitton vuole spaventarci per aiutarci a vedere le nostre relazioni per quello che sono. A volte sono ancore che ci trascinano verso il basso, ma spesso queste relazioni ci ancorano al mondo dei vivi e quando le perdiamo, possiamo perdere noi stessi nel processo.

Monique ha sofferto a lungo di malattie mentali e quella lotta sembra molto reale (come uno che ha lottato immensamente con questi problemi durante il blocco, lo capisco). Alcuni potrebbero trovare queste discussioni innescanti, quindi entra con gli occhi ben aperti. Il suicidio in questo film è trattato con delicatezza, ma ha sicuramente un ruolo. I personaggi che sono alle prese con esso sembrano reali e le loro idee suicide non sono trattate come un espediente della trama, ma piuttosto come emozioni completamente formate con cui molti di noi sono alle prese. Siamo abbastanza per le nostre famiglie? Siamo troppo egoisti? Come gestiamo i nostri limiti quando dobbiamo affrontarli? Infine, qual è la nostra eredità, soprattutto se il nulla del tempo macina i nostri contributi?

The Harbinger è un film bellissimo e inquietante. Un film che riesce a catturare l’orrore della pandemia, ipotizzando anche che la pandemia potrebbe essere solo l’inizio di cose più oscure per noi e per il Paese. Merita tutti i riconoscimenti e puoi guardarlo oggi su VOD.

Tyler è stato il redattore capo di Signal Horizon sin dal suo concepimento. È anche il direttore di Monsters 101 alla Truman State University, un corso che abbina la critica dei film horror alle abilità di sopravvivenza per aiutare gli studenti delle scuole medie e superiori a imparare il pensiero critico. Quando non sta guardando, insegnando o pensando all’orrore, è il direttore del dibattito e della medicina legale in una scuola superiore a Kansas City, Missouri.

Imparentato