Recensione del film di luci al neon: un thriller psicologico da brivido con una premessa interessante

Neon Lights della scrittrice e star Dana Abraham e della scrittrice/regista Rouzbeh Heydari è in parte Psycho, in parte Identity e non sono del tutto convinto che si realizzi. Questo non vuol dire che sia un brutto film; è solo una confusione. C’è molto da apprezzare nel pensiero tortuoso che ti fa indovinare molto tempo dopo che i titoli di coda sono rotolati. Mi piacciono questi tipi di ustioni lente che sono pesanti per l’ambiguità. Certo, sono stato attratto da questo film a causa della premessa intrigante e del cast interessante.

Per gentile concessione di Momentum Pictures

I thriller psicologici spesso soffrono sotto il peso delle loro grandi idee. I colpi di scena per il gusto di essere tortuosi lasciano gli spettatori frustrati. Se non viene raggiunto un attento equilibrio tra mistero e sviluppo del personaggio, lo spettatore può sentirsi ingannato. D’altra parte, questi film risuonano con gli spettatori quando la capacità dei protagonisti di generare empatia e ingannare l’osservatore è forte. Se non ci interessa cosa succede al protagonista o sappiamo immediatamente che qualcosa non va nella storia, tutto si dipana abbastanza rapidamente. Neon Lights non collassa nella sua stessa gravità, ma ti lascerà sospeso in uno spazio incerto.

Neurodivergente e chiaramente instabile, Clay (Dana Abraham) è un genio della tecnologia alle prese con le pressioni legate alla gestione di un enorme megacorpo. Dopo un disastroso colloquio volto a raddrizzare la nave corporativa, si ritira nella sua casa di campagna. Successivamente invita i suoi fratelli, la cognata e la nipote separati nella sua remota casa nella speranza di riconnettersi. Negli intermezzi non lineari che finalmente hanno un senso nei momenti conclusivi, vediamo Clay che cerca di affrontare un grave trauma.

Qual è esattamente il trauma con cui sta affrontando, non lo sappiamo ancora. Tuttavia, lo ha reso quasi incapace di andare avanti e di avere successo. Nel corso della prossima ora e mezza, la sua famiglia diventa vittima di una forza a malapena vista che potrebbe essere o meno presente, e vediamo Clay precipitare a spirale in una minaccia pericolosa o in una vittima vulnerabile. Tutto questo è unito a strani episodi con un terapeuta che non potrebbe essere in casa e, cosa ancora più confusa, una degenza in ospedale con un’infermiera sadica. Se ciò non bastasse, un padre prepotente, interpretato in modo minaccioso da Kim Coates (Sons of Anarchy), lo sminuisce costantemente e lo spinge a travolgere.

La maggior parte dei personaggi è sgradevole. Violente e immature quasi su tutta la linea, queste persone egoiste e superficiali sono difficili da curare anche quando iniziano a morire. I fratelli leggono come tratti della personalità piuttosto che persone reali. James Stephen Tracey è un uomo-bambino in cerca di un giorno di paga. Il fratello maggiore Benny (René Escobar Jr.) è l’immagine della tossicità maschile con un carattere e un pugno da abbinare. Entrambi gli attori provano coraggio anche quando la sceneggiatura non è all’altezza del loro talento. Questa potrebbe essere stata una scelta deliberata, tuttavia, poiché si aggiunge alla qualità sconcertante delle scene. Clay, la nostra ancora alla storia, è un pasticcio di ansia, insicurezza, mania ed emozioni ribollenti. La sua voce calma e la sua risata nervosa quasi costante sono dolorose da guardare.

Abraham fa il lavoro pesante qui come un uomo al limite. È facile simpatizzare con lui mentre si lancia nel ruolo con spalle rigide e passi slanciati. Le sue interazioni con la sua famiglia vanno da dolorosamente teneri a iper-aggressivi. Una dolce conversazione con sua nipote aiuta a consolidare la sensibilità intrinseca di Clay anche quando le cose prendono una piega oscura più avanti nel film. Le interazioni di Clay con suo padre mostrano il grande lavoro tra Abraham e Kim Coates. La loro collaborazione porta avanti il ​​film anche quando minaccia di cedere sotto la pressione di troppi fili della trama incompleti e nozioni inebrianti. La loro chimica è elettrica ed eleva le bizzarre sequenze rendendole informative piuttosto che semplicemente strane.

Tutto ciò che vediamo o sembriamo, non è che un sogno dentro un sogno. Edgar Allen Poe

Come l’enigmatico Poe, la realtà può essere il vapore lasciato dietro di sé dopo un nebuloso incubo che ti lascia senza fiato e sudato. Alla fine c’è troppo da fare in Neon Lights per attaccarsi a qualcosa di concreto. Chi è reale e cosa è successo alla famiglia di Clay potrebbe essere discusso per ore. Il finale a sorpresa probabilmente dividerà il pubblico. Alcuni lo adoreranno e altri rimarranno freddi. Dipende dalla tua prospettiva e dalla tolleranza per l’ambiguità. Il film di Rouzbeh Heydari è un film girato magnificamente, eccessivamente complicato che mostra un sacco di promesse se solo quelle luci al neon fossero state un po’ più luminose. In ogni caso, per i fan dei trippy slasher mascherati da thriller psicologici, vale la pena guardarlo. È in streaming ovunque su VOD in questo momento.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.