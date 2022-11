Recensione del film Calcio Calcio

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Lo scrittore Deeki Deke ha tratto concetti da altri divertenti film per famiglie per creare qualcosa di proprio. Sembrano versioni minori di quei film, il che lo fa sentire un po’ vuoto.

Esaminiamo il film Netflix The Soccer Football Movie, che non contiene spoiler.

Netflix si è preso alcune libertà durante l’aggiunta animazione al suo servizio di streaming. Sono stati in grado di aggiungere molti studi diversi e lavorare con diversi animatori per portare le loro storie su una piattaforma. È importante dare ai creatori un margine di manovra e, soprattutto, un’opportunità per gli altri di trovare il proprio lavoro.

Il film sul calcio parla di quattro giovani superfan del calcio che si alleano per aiutare i loro idoli a riguadagnare le loro abilità dopo che uno scienziato malvagio intrigante ha rubato il loro talento. La premessa è una versione mista di ciò che accade Marmellata spaziale, ma è un po’ diverso a causa del modo in cui le superstar del calcio perdono il loro talento. L’animazione è molto forte e diversa, ma alla fine la storia non è abbastanza forte per sostenere la breve durata.

Le stelle del calcio hanno problemi a cercare di tornare alla normalità e i quattro ragazzi essenzialmente diventano acchiappa fantasmi per estrarre la mutazione dal loro DNA. Questo film mostra anche al pubblico giovane l’importanza di rimanere umili, specialmente quando hai un certo talento. Un calciatore, in particolare, Zlatan Ibrahimovic, è un po’ troppo arrogante e non ha problemi a sminuire gli altri. A volte le celebrità o gli atleti hanno un ego davvero grande e dimenticano perché hanno iniziato a lavorare nel loro campo in primo luogo. C’è un premio che Zlatan è uno shoo-in da vincere, ma tutto questo casino accade perché Strano Al (sì, quello Strano Al) rende un punto per vincere il premio lui stesso.

È bello vedere giocatori reali come Ibrahimovic e Meghan Rapinoe prestano la loro voce a questo film perché sembra un po’ personale. Ci sono alcuni momenti divertenti a causa della stravaganza di Weird Al, ma non fa nulla di diverso per il genere. È decisamente commercializzato per i bambini, ma non è un film che gli adulti si divertiranno a guardare. La cosa più importante è che i bambini capiscano cosa significa essere gentili quando sono in competizione con gli altri e che è tutto principalmente un buon divertimento. Anche i giocatori di calcio nel film lo capiscono alla fine del film perché ottengono il talento che gli avevano sottratto per un breve periodo di tempo. Si tratta di guadagnare talento e lavorare sodo per ottenerlo, perché non ti viene dato come dono. Le persone lavorano duramente per i propri sogni, e questa è la differenza.

