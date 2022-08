Recensione Day Shift (2022): concetto elevato, divertimento elevato

Riepilogo

Duro a morire + Arma letale + Lama = Turno diurno. Il film ideale del venerdì sera.

Questa recensione del film Netflix Day Shift (2022) non contiene spoiler.

Jamie Foxx è un ragazzo della classe operaia che lotta per sbarcare il lunario. La sua ex moglie vuole trasferirsi attraverso il paese con sua figlia a meno che non possa dimostrare di essere in grado di sbarcare il lunario e pagare la sua scuola e l’apparecchio. Ha solo una settimana per raccogliere $ 10.000, altrimenti sua moglie e sua figlia si trasferiscono in Florida.

In questi tempi difficili, in cui tutti hanno un lato frenetico, la difficile situazione di Bud Jablowski (Foxx) è tutt’altro che unica. Voglio dire, chi non ha un trambusto laterale in questi giorni? Che si tratti di un critico cinematografico o di un cacciatore di vampiri, è un compito difficile mantenere tutti i piatti in rotazione e mantenere la tua famiglia nutrita e abbeverata.

Come avrai dedotto, Bud di Fox è, oltre al suo lavoro quotidiano di pulitore di piscine, un cacciatore di vampiri tosto. Per raccogliere i fondi necessari per tenere unita la sua famiglia, deve ingoiare il suo orgoglio e ricongiungersi all’unione dei cacciatori di vampiri. Una condizione che deve essere accoppiata con Seth di James Franco (il fratello Franco dello spettatore pensante), creando una classica coppia strana, dinamica in stile commedia di amici. Franco è tutto regolamenti e regole e Foxx sa cosa serve per sopravvivere davvero

La linea di cinturini facili da usare per le PR per Day Shift sarebbe Duro a morire + Arma letale + Lama = Turno diurno, e francamente, non è lontano dal risultato finale qui. Day Shift si appoggia alle sue influenze e offre senza scusarsi un film che sarebbe stato di casa tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, il periodo d’oro del film d’azione. È un’idea di alto livello, un divertimento pieno di azione e spiritosaggine.

Gran parte del successo del film dipende dalle spalle del ben vestito Foxx, che possiede il carisma di un Bruce Willis vintage degli anni ’80 (ma vestito molto meglio) e porta questo film con un brio da Star del cinema della vecchia scuola. Il modo in cui si comporta durante questo film spinge lo spettatore a porre forse la domanda più pertinente del nostro tempo, perché Jamie Foxx non è la più grande star del cinema del pianeta in questo momento? Seriamente, ha un bell’aspetto, parla benissimo e fa tutte le cose da star del cinema. Dai a questo ragazzo tutti i ruoli.

È probabile che Day Shift venga sepolto nella tua coda Netflix, quindi se l’algoritmo non te lo serve, dai una ricerca, questo è il film perfetto del venerdì sera: stupido, ricco di azione e molto divertente. Se la mia opinione non è sufficiente e hai bisogno di ulteriore persuasione, permettimi di lasciarti con questa pepita: Snoop Dogg falcia una stanza di vampiri con una pistola Gatling. Se questo non è intrattenimento, non so cosa lo sia.

