Recensione Dangerous Liaisons: un aggiornamento sui social media di Cruel Intentions

Riepilogo

La moderna rivisitazione di Netflix di relazioni pericolose è tutto stile e offre poca sostanza per spiegare le loro azioni minacciose.

Questa recensione di Dangerous Liaisons (2022) su Netflix è priva di spoiler.

relazioni pericolose (2022) è una rivisitazione moderna del romanzo francese del XVIII secolo Le relazioni pericolose di Pierre Choderlos de Laclos. Sì, la rivisitazione è al liceo, che attira somiglianze sorprendenti e un’atmosfera con Intenzioni crudeli. C’è una semplice spiegazione per questo. Quel film era un adattamento del lavoro di de Laclos o aveva più a che fare con il film avvincente del 1999 di Stephen Frears. Il semplice fatto è che drammaturghi e direttori di studio hanno rifatto questo lavoro per quasi 233 anni. Ovviamente, sappiamo tutti che ora viviamo in un mondo di TikTok e Instagram. La storia non ha mai raggiunto il suo pubblico di destinazione fino alla nascita dei social media.

La regista Rachel Suissa, che ha scritto la sceneggiatura insieme allo sceneggiatore Slimane-Baptiste Berhoun, cerca di mantenere intatti i temi distintivi della storia, come la manipolazione, la vendetta, il senso di colpa, l’etica, la società e la classe. Potresti scoprire che la sceneggiatura sostituisce l’importanza della religione con aspetti della salute mentale. Ad esempio, Celene (interpretato dall’attore francese e fenomeno dei social media Paolo Locatelli) arriva nell’elegante località balneare del sud della Francia, Biarritz. Incontra Tristan (Simon Rerolle), che salva il suo cane. Sembra un bravo ragazzo. Tanto che lei svela che sua madre è morta e suo padre soffre di una depressione paralizzante. Quando lo conosce, rimane perplessa da lui. Non riesce a decidere se è un bravo ragazzo che cerca di comportarsi da idiota, o un idiota che cerca di comportarsi da bravo ragazzo.

Sembra che Tristan abbia il potenziale per essere un bravo ragazzo, ma è preso in giochi infantili e immaturi. Sai quanto sono ricchi i ragazzi con troppa libertà e tempo a disposizione. Inizieranno a rafforzare la convinzione del loro diritto a manipolare come una superpotenza? Hai capito bene dato che Vanessa si sta ancora leccando le ferite. Come mai? Perde una scommessa con Tristan sul non riuscire a dormire con il preside di una scuola. Ha perso la macchina a causa di Tristan, poverino. Per sfidarlo, Vanessa scommette su Tristan che non riesce a dormire con la nuova arrivata e pura Celene. Se non può, lei prende la casa sulla spiaggia.

Questi due sono ossessionati da ciò che non possono avere. E il fascino di Vanessa che crea imperfezioni su una nuova arrivata virtuosa e verginale è ciò per cui vive. Tristan ha bisogno di acquisire cose che non può avere. Una sfida, se volete, visto che Celene è fidanzata a 17 anni con il suo fidanzato, Pierre, che è all’estero. Si potrebbe obiettare che se l’è presa lei stessa: chi porta un romanzo classico a una festa in piscina per bambini ricchi in cui il sesso è l’antipasto?

Una parte di me ha ammirato l’adattamento qui, in particolare con i temi degli influencer che creano alcuni momenti molto divertenti e comici. (Quando i due piccioncini si incontrano, Tristan ha salvato il suo cane perché un’adolescente senza cervello sta parlando direttamente al suo telefono mentre guida per caricare quella che posso solo supporre sia una storia di Instagram). Inoltre, il suo uso per spiegare la gerarchia dell’accettazione sociale con il numero di follower che qualcuno ha è intelligente. La storia ambientata in Francia, in un mondo di cari dei social media che vivono all’interno della loro crudele bolla illimitata, è un modo naturale per raccontare una storia di adolescenti che o non hanno coscienza o hanno scoperto di averne una.

Certo, il film è bello da vedere. Ci sono donne adorabili e bei ragazzi, e non puoi trovare posti migliori per girare un film con le sue viste sul mare della Francia meridionale. Tuttavia, la recitazione qui spazia da una sciocchezza rilassata a una sciocchezza esagerata. Principalmente, il Tristan di Rerolle non riesce mai a gestire la gamma emotiva. Mentre Heloise Janjaud, che interpreta Charlotte, la cugina di Celene, è troppo ossessiva maniacale per godersi o dare impulso a questa versione aggiornata di relazioni pericolose in un degno piacere colpevole. La sceneggiatura usa anche la vecchia stampella di spiegare come sia così intelligente sottolineare la propria esposizione e usare l’impostazione del fare arte, come una produzione musicale, è tutto ciò che qualcuno può relazionarsi per esprimere emozioni.

E questo è il problema con gli spettacoli ei film che cercano di tradurre questo lavoro nei giorni nostri. Raramente qualcuno è puro e virtuoso come Celene, e nessuno è cattivo come tutti i cattivi. Diavolo, ne sono sicuro La ragazza di Plainview, a un certo punto, si è sentita terribile per i suoi intrinseci momenti di male. Questi adolescenti stanno socializzando e imparando come le loro azioni influiscono sugli altri. Qui, alcuni personaggi sono tridimensionali o offrono caratteristiche salvifiche.

Questa rivisitazione moderna di relazioni pericolose è tutto stile e non offre alcuna sostanza per spiegare le loro azioni minacciose. Questo non è altro che un aggiornamento sui social media di Intenzioni crudeli piuttosto che il classico materiale di partenza.

Puoi trasmettere in streaming Dangerous Liaisons (2022) esclusivamente su Netflix.

Imparentato