Recensione Cici – un lento melodramma su una famiglia disfunzionale

Nell’ottobre 2022 è uscito il film Netflix Cici (2022): questa è la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

Cici è un’offerta drammatica dalla Turchia diretta da Berkun Oya. Con noti attori turchi come Fatih Artman, Sevval Balkan, e Ayça Bingolil Netflix il film è incentrato su uno famiglia disfunzionale e una tragedia che ha afflitto le loro intere vite.

Il primo atto del film è ambientato negli anni ’70 in una fattoria turca dove il patriarca Bekir gestisce la sua famiglia con pugno di ferro. Sua moglie, Havva, lo odia per averla tradita con le dame della notte e per il modo duro con cui tratta i suoi figli. Schiaffeggiare suo figlio maggiore, Kadir è un evento normale. Si rifiuta di lasciare che i bambini vadano a scuola e sua figlia, Saliha, esce di soppiatto per serate romantiche con un ragazzo che lavora nella fattoria, Cemil. Yusuf è il figlio più giovane e l’orgoglio e la gioia di Bekir. Un giorno, dopo aver emanato una punizione particolarmente crudele su Kadir, il patriarca si ammala e la famiglia è costretta a trasferirsi.

Decenni dopo la morte di Bekir, Kadir è ora un regista che sta girando un film sulle sue esperienze da ragazzo nella vecchia fattoria. Ma dopo aver lottato per completare il film, l’uomo ormai di mezza età è tornato nella casa della sua infanzia. A causa del Covid, tutta la famiglia si ritrova a vivere di nuovo sotto lo stesso tetto. Havva, ora una vecchia signora con demenza, è stata dimessa dalla sua casa di cura per prendersi cura della figlia a causa della pandemia. Saliha è divorziata e ha una figlia adolescente. Il figlio più piccolo, Yusuf, è ora sposato con un figlio ma sembra scontento della sua vita.

Nonostante le fantastiche prestazioni, il problema principale con Cici è quanto è lento. Il film è pieno di inquadrature statiche, che lo fanno sembrare quasi teatrale. Poiché uno dei personaggi è un regista, le scene si ripetono inutilmente. Le relazioni tra i fratelli non vengono mai esplorate o spiegate completamente, il che porta a molte conversazioni inutili. Ci sono molti dialoghi privi di sostanza.

Non apprendiamo mai nulla sul film di Kadir. Anche quando i personaggi ne parlano, riducono la sua sceneggiatura all’unica scena in cui suo padre lo puniva spruzzandolo con un tubo. E questa non è stata nemmeno la cosa più offensiva che vediamo fare da Bekir sullo schermo. Poi c’è Cemil, il film passa molto tempo a presentare questo personaggio ea cercare di creare una sorta di conflitto tra lui e Kadir e una storia d’amore tra lui e Saliha. Ma alla fine, non porta da nessuna parte. Il principale contributo di Cemil alla trama è l’irrompere casualmente in una canzone nei momenti più inappropriati.

I personaggi secondari introdotti nella seconda metà aggiungono ben poco alla narrazione. Naz, la figlia di Saliha, è la tipica adolescente spigolosa e sembra irritante. La moglie e il figlio di Yusuf sono così insignificanti per la storia che avrebbero potuto anche essere cancellati completamente.

Dal fine del film Netflix Cici Non mi sentivo come se avessi imparato nulla su questi personaggi o sui loro traumi. Ha mostrato che esistevano nelle rispettive bolle, ma non è riuscito a convincermi che ci fosse qualcosa di significativo nelle loro relazioni. Tutti hanno avuto un’infanzia difficile, ma tutti affermano che la morte del patriarca in qualche modo ha peggiorato le cose. Ma il film ha trascorso la prima mezz’ora di esecuzione ritraendo Bekir come l’aggressore di cui tutti erano terrorizzati. L’unico personaggio avvincente con più di un lato a loro era lo stesso Bekir, e non ha avuto abbastanza tempo sullo schermo. C’è una svolta sì, ma la reazione del personaggio ha molto poco senso.

