Recensione Causeway – due spettacoli straordinari

Strada rialzata è uno studio osservazionale del carattere che sembra straordinariamente umano.

Un film con Jennifer Lawrence e su Apple TV Plus, diamo la nostra recensione ufficiale senza spoiler di Causeway.

C’è qualcosa da dire su un film che lascia che la storia si svolga con grande pazienza e moderazione. Uno che non asseconda né protegge il suo pubblico. Questo è ciò che hai dentro Strada rialzata. Il Apple TV Plus il film consente allo spettatore di essere una mosca sul muro che si svolge come un dramma avvincente sul disperato bisogno di creare e mantenere connessioni umane.

La storia segue un soldato americano, Lynsey (Jennifer Lawrence), che è tornato a casa dopo aver subito un grave infortunio mortale in Afghanistan. Durante un convoglio per aiutare a costruire un sistema idrico, i veicoli sono stati attaccati ordigni esplosivi improvvisati (IED). Ha subito un’emorragia cerebrale e in seguito si è svegliata in un ospedale in Germania. Lynsey si sta riprendendo dalle sue ferite fisiche mentre soffre di problemi di salute mentale. I sintomi di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) sono evidenti. Ha incubi, depressione e rabbia mentre si sta riprendendo in salute. Spesso si sveglia urlando per chiamare il suo operatore sanitario a domicilio (Gli umani’ Jayne Houdyshell) mentre Lynsey lotta per riacclimarsi.

Anche dopo essere tornata a New Orleans per vivere con sua madre (una cosa eccezionale Linda Emond), accenna a un trauma precedente prima delle sue ferite militari. Lo dice al suo neurologo, (Stephen McKinley Henderson), che sta cercando di convincere a firmare una rinuncia per rientrare nel suo schieramento. Come mai? Lindsey non sopporta di essere a casa. Il bilancio emotivo della sofferenza del disturbo da stress post-traumatico (PTSD) è evidente. Insieme al rimuginare sulla sofferenza, il trauma infantile forse supera le sue ferite fisiche.

Strada rialzata è il debutto alla regia di matricola per Lilla Neugebauer, nota principalmente per il suo lavoro di regista in teatro. Lavorare da uno script di Elizabeth Sanders, Luke Goebe e Ottessa Moshfegh, crea una visione minimalista del riacclimatamento militare. Inoltre, le connessioni insolite che creiamo con le persone in cui c’è un legame non detto tra di loro. È qui che entra in gioco Brian Tyree Henry, ed è la sua migliore interpretazione fino ad oggi, un uomo con un passato traumatico che incontra per caso quando il suo camion si rompe.

C’è una sorta di chimica rilassata tra i due, quella in cui non deve esserci una componente sessuale ma godersi la compagnia di qualcuno è dove impari ad abbracciare i silenzi. Il pubblico è ricompensato con i loro retroscena che emergono pazientemente durante una conversazione invece di cadere nella trappola di uno scrittore di vomitare vent’anni di dolore entro i primi cinque minuti dall’incontro.

Strada rialzata ha il tipo di sceneggiatura e prestazioni di supporto che molti non riescono ad apprezzare. Il modo in cui capisci perché Lynsey è il modo in cui è semplicemente accogliendo i suoi parenti. Puoi facilmente capire cosa sta alludendo il soldato sulla ridistribuzione del trauma. Il modo in cui Emond comunica, senza parole, i suoi problemi con l’alcolismo e gli uomini che porterebbe a casa da madre single. Provi empatia quando Lynsey va in prigione con suo fratello nella lingua dei segni. O il modo in cui James allude a un’esistenza solitaria ma non approfondirà il perché. E quando c’è una rivelazione aperta per il fantastico Henry, viene consegnata con tale rabbia e rimpianto che non puoi fare a meno di provare pietà, rabbia o entrambi.

Alcuni potrebbero lamentarsi del fatto che il film d’esordio di Neugebauer non vada mai più in profondità delle pozze che il personaggio principale sfiora. Tuttavia, questo è perché Strada rialzata è un dramma paziente che sembra un Cinéma Vérité. Questo perché è uno studio osservazionale del carattere che sembra straordinariamente umano. Questo è un merito per Lawrence, che da allora ha dato la sua migliore interpretazione Il Playbook di Silver Lining ed è forse il più fondato.

