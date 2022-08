Recensione Buba – una commedia tedesca ispirata a Guy Ritchie che è difficile da apprezzare

Riepilogo

Buba è una commedia tedesca ispirata a Guy Ritchie che è difficile da apprezzare e la storia ti lascerà all’oscuro se guardi la serie originale.

La commedia tedesca di Netflix Buba vuole essere una commedia di Guy Ritchie che non è facile per gli occhi, né va giù liscia. È un film difficile da digerire perché nessuno dei personaggi è simpatico. In effetti, il protagonista di questo film, Jakob (Bjarne Mädel), che avrei potuto giurare fosse interpretato da David Arquette, è inquietante, spesso disgustoso e offre comportamenti decisamente stupidi. Tuttavia, Mädel aggiunge una qualità dolce e accattivante. È l’adorabile perdente che sviluppa capacità di coping per sentire qualcosa di significativo. Il dolore è una varietà pericolosa. Non stiamo parlando di un taglio di carta qui. La tomba è spesso un tipo da sgranocchiare le ossa. Quando tutto si riduce a questo, tieni a Buba, ma il film in totale è l’equivalente di a Seinfeld episodio in cui i personaggi si comportano in modo ridicolo, ma non succede mai nulla.

La storia segue i tempi difficili di Jakob Otto. Lui, da bambino, ha perso i genitori in un incidente d’auto e ha optato di nascosto per una gara di breakdance con protagonista Leonardo Dicaprio. (Come afferma il film, “Google it”, perché è molto reale). Qui è dove ha dato il suo primo bacio. Suo fratello Dante (Georg Fridrich di Freud) sopravvive all’incidente ma ora, anche da adulto, soffre della sindrome dell’accento straniero (FAS) e sembra che sia cresciuto negli Stati Uniti. È cresciuto come un vile, pomposo pasticcio con una coda di topo e riflessi viola. Conducono una truffa nella loro città locale simile a Jimmy McGill. Dante fa schiantare intenzionalmente suo fratello con le auto e l’autista darà loro tutti i soldi che hanno su di loro per evitare che la polizia e i loro premi assicurativi vengano aumentati.

Perché Jakob prende i colpi? Perché è abituato al dolore. Ogni volta che provava qualcosa di buono da bambino, portava un martello su un dito, con gioia della nonna fredda, crudele e prepotente. Questo ha sviluppato un feticismo di coping in cui prova gioia attraverso il dolore. Diventa persino uno stuntman in uno spettacolo occidentale tedesco locale. Viene dato alle fiamme ogni giorno e salta da un balcone. Lì incontra Jule (Anita Vulesica), la ragazza che gli ha dato il primo bacio.

Jule possiede un negozio di tatuaggi locale in città e si tatua su tutto il corpo, anche nei luoghi con la pelle più fragile, in modo che possa sentire più dolore. Stiamo parlando dei gomiti, tra le dita delle mani e dei piedi, anche all’interno del labbro inferiore anteriore. Donte li fa fare un’audizione per la mafia albanese locale per una punizione ancora maggiore. Una volta entrati, il suo equipaggio viene chiamato i “falsi albanesi”. Presto, Jakob diventa la star del gruppo. La sua propensione a subire una quantità folle di punizioni per ogni punteggio gli fa guadagnare il rispetto di tutti. Beh, tranne quello di suo fratello.

Diretto da Arne Feldhusen, con una sceneggiatura che è passata attraverso più mani, questo è un prequel Come vendere droga online (velocemente). Buba si riferisce a un racconto popolare albanese, dove un animale innocuo viene sviato dal demone Boller e poi si trasforma in un mostro senza cuore, questo è il soprannome dato a Jakob Otto (il suo nome nella serie originale). Come mai? Poiché ha tutta la spina dorsale, sembra Bernie Lootz di The Cooler e la fortuna per l’avvio.

Jakob è perfettamente innocuo, un perdente e non fa paura a nessuno. A parte il modo in cui lo hai colpito, non smette di muoversi verso di te. Con il pugno, la pala o la berlina, il combattimento finirà con il Buba che ti lascia contuso e sanguinante. Mädel e Vulesica hanno un’intesa dolce e confortevole insieme. È rinfrescante vedere una storia d’amore tra adulti di una certa età e quelli senza l’aspetto classico delle star del cinema.

Mentre potresti goderti Mädel’s Buba, il resto del cast di supporto è una vendita difficile. Avrai difficoltà a goderti qualcuno qui poiché i loro comportamenti rendono difficile preoccuparti dei risultati del personaggio. La sceneggiatura ha una sequenza di apertura intelligente ripetuta due volte, ma la sequenza è sbalorditiva. Gli sceneggiatori chiedono al pubblico di credere che qualcosa sia stato un incidente. Tuttavia, le scene non sono adeguatamente spiegate o vendute, dove avrebbero potuto essere facilmente trasformate in un umorismo oscuro. L’altro problema è che non c’è una trama distinguibile e la sceneggiatura deve essere molto più divertente e creare un’atmosfera che costruisca connessioni con il cast di personaggi. Questo non succede qui.

Nonostante tutto il gusto di Guy Ritchie di Feldhusen, è stato difficile trovare qualcosa che renda il Buba vale la pena guardare. Tuttavia, ho trovato delle scuse e ho aspettato che la mancanza di una storia di Buba si fondasse con la coesione insolita della sceneggiatura. È l’equivalente di una barra di immersione superiore alla media. Sì, non ho mai visto la serie originale, ma se questo film richiede la visione della serie per essere divertente o offrire spiegazioni, la sceneggiatura non sta facendo il suo lavoro. Purtroppo ci sono troppi difetti di Buba prodotto finale per fornire una leggera raccomandazione.

