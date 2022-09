Recensione Broad Peak – deluso dal suo finale nitido e brusco

Riepilogo

Una solida performance centrale di Ireneusz Czop cattura brillantemente l’ossessione di un uomo di raggiungere la propria vetta personale, ma nonostante alcune sequenze avvincenti, Picco ampio è deluso dalla sua mancanza di interesse per i suoi personaggi secondari e da un finale molto brusco.

Quando gli è stato chiesto perché volesse correre l’enorme rischio che deriva dalla scalata dell’Everest, George Leigh Mallory ha risposto in modo memorabile, “perché c’è”. Questa affermazione, sebbene spesso attribuita erroneamente a Sir Edmund Hilary, racchiude perfettamente lo sconcertante desiderio che alcune persone hanno di mettersi in pericolo per conquistare le vette più insidiose del mondo. Un altro membro di questo club era il leggendario alpinista polacco Maciej Berbeka, il primo uomo a raggiungere la vetta, o almeno così pensava, del Broad Peak.

Broad Peak, in streaming su Netflix, racconta la storia di Berbeka in due metà, ciascuna incentrata sui suoi due tentativi di scalare Broad Peak. La prima volta, in condizioni meteorologiche incredibilmente difficili, arriva a quella che crede essere la vetta. Al suo ritorno in Polonia, viene accolto come un eroe nazionale, viene decorato con medaglie e gode dell’ammirazione dei suoi amici e coetanei. Tuttavia, 3 mesi dopo viene a sapere che non è arrivato in vetta ed era, in effetti, a 14 piedi da quel punto. Il suo equipaggio lo aveva indotto in errore per proteggerlo dal rischiare ulteriormente la sua vita. Devastato, Berbeka rinuncia all’arrampicata e si stabilisce nella vita familiare, mettendo da parte la sua ambizione. Questo fino a 25 anni dopo, quando un vecchio amico gli offre un’altra possibilità di finire ciò che avevano iniziato.

Una cosa che rende i film di sopravvivenza d’avventura come Broad Peak così avvincenti è l’intuizione che otteniamo quando togli tutto e gli esseri umani non hanno altro che la forza della propria volontà di sopravvivere. Gli spettatori sono invitati a considerare cosa farebbero nelle stesse circostanze e a considerare quanto duramente sarebbero preparati ad andare per raggiungere quell’ambizione di lunga data che hanno nutrito.

Broad Peak offre una visione avvincente di un uomo che affronta la sua sfida con niente di meno che un impegno totale. Ireneusz Czop, nel ruolo centrale, dà a Berbeka una determinazione tranquilla e d’acciaio e sminuisce attentamente il ruolo per dare allo spettatore l’impressione di un uomo che fa tranquillamente i suoi affari, ma che li prende incredibilmente sul serio.

Il film dà il meglio di sé quando è sul fianco di una montagna, e in ciascuna delle sequenze ci concentriamo sulle spedizioni, vediamo come in condizioni diverse, lo stesso luogo può essere allo stesso tempo bello e maestoso come spietato e ostile. C’è una fotografia meravigliosa e le riprese ravvicinate di Berbeka, rannicchiato sul fianco della montagna, ti fanno davvero temere per la sua incolumità.

C’è poco da fare dei rapporti tra gli alpinisti e considerando che anche un altro alpinista raffigurato nel film ha perso la vita durante la spedizione, è un peccato. Una comprensione più profonda di tutti gli uomini sul fianco di quella montagna avrebbe creato un’esperienza più ricca e alzato ulteriormente la posta in gioco.

Per quanto avvincente sia da guardare, Broad Peak è deluso dal suo finale inutilmente brusco, che purtroppo prosciuga l’atto finale di gran parte del suo peso emotivo.

