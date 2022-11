Recensione Bones and All: un classico istantaneo per tutti i gusti acquisiti

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Ossa e tutto è un classico istantaneo per ogni gusto acquisito.

Esaminiamo il film Bones and All, che non contiene spoiler importanti.

Sono entrato in un road movie romantico cannibale di formazione, non sapendo cosa aspettarmi e conoscendo appieno le mie capacità per qualsiasi cosa l’horror tende ad allontanarsi dal genere. Tuttavia, Ossa e tutto prende un inizio feroce ed espansivo che difficilmente vedrai arrivare che mi ha agganciato e non mi ha lasciato andare. Una storia d’amore inquietante e tenera che ti farà uscire da una persona completamente diversa da quando ti sei seduto. Come dice il film, c’era la vita primae ossa e tutto e dopo Ossa e tutto. Ho lasciato pensando solo una cosa – Luca Guadagninol’adattamento di Il romanzo di Camille De Angelis è un classico istantaneo.

Taylor Russell stelle come Marenuna giovane donna che si trasferisce in una piccola città con il padre, Frank (André Holland). Maren non ha molti amici ma viene invitata a un pigiama party, per il quale sgattaiola fuori di casa. Dorme sul divano vicino alla porta d’ingresso. Ancora più strano, Frank ha sbattuto le finestre di sua figlia. Maren scappa, seguendo le linee elettriche a casa della sua amica, secondo le istruzioni. Le ragazze si dipingono le unghie e spettegolano. Uno di loro si preoccupa abbastanza da chiedere a Maren che sua madre non è nella foto. Diventa un momento stranamente carico che è quasi sensuale. Maren si avvicina e lentamente si avvicina alla sua nuova amica. Invece di abbracciare, abbracciare o anche baciare, va dritta al dito della ragazza e lo mastica come se fosse la cena della domenica.

Vedi, Maren stava inseguendo la sua preda. Con l’avanzare del film, questo piccolo mangiatore di carne parte per un viaggio su strada per trovare sua madre per cercare di capire le sue origini. Almond, il modo in cui ascolta un’audiocassetta che le ha fatto suo padre, tenta di spiegare la sua natura primordiale. In una parabola orribile, incontra diverse persone proprio come lei lungo la strada. Una comunità, se vuoi. Un riparatore appiccicoso, Sully (Mark Rylance), poteva fiutarla a mezzo miglio di distanza e voleva andare a scuola con la ragazza. Un buon vecchio ragazzo del Kentucky, Jake (Michael Stewart Stuhlbargspaventosamente bravo qui), e un suo sostituto, Brad (David Gordon Green), porta l’arte del cannibalismo all’estremo. E, naturalmente, c’è Lee (Timothée Chalamet)un giovane con cui sente un legame immediato poiché condividono, diciamo, gli stessi interessi.

Ossa e tutto è quasi impossibile da classificare, ma il completamento è una visione corroborante, pulsante e viscerale della solitudine, della comunità e dell’essere fedeli a se stessi. Nonostante questo sia preso dal materiale originale, è raro quando puoi chiamare qualcosa di completamente originale. Aiuta quando non solo Suspiria il regista Guadagnino in qualche modo evita il sensazionalismo, ma ha il suo scrittore David Kajganich trova punti dolci apatici per i personaggi del film finché non trova una piccantezza meravigliosamente umana e quasi inquietante. Lungo tutto il percorso, ogni membro della comunità dei mangiatori di carne ha cercato disperatamente di connettersi l’uno con l’altro.

Tuttavia, al centro della questione c’è la storia d’amore condannata delle fuggiasche Maren e Lee, a cui è stato dato il dono di ritrovarsi presto nella vita, mentre gli altri no. A differenza degli altri, insieme superano il proprio disprezzo per se stessi. È forse la migliore interpretazione di Chalamet, una rappresentazione cupa ma tenera dei sistemi micro (famiglia), mezzo (comunità) e macro (forze dell’ordine) che sono allineati contro di te.

E poi c’è Taylor Russell, che ho sentito essere una star in divenire quando l’ho vista in un passabile thriller horror, Escape Room. Il suo talento è evidente; può dire di più in un solo sguardo stoico di quanto la maggior parte possa dire con un intero monologo. La sua svolta vulnerabile, un po’ ingenua e persino testarda è magnetica. La versione di Russell su Maren è davvero accattivante e tridimensionale. Una chiara metafora dell’orrore per il film di Guadagnino è che questi sono archetipi dei diseredati, in particolare dei giovani. I giovani in fuga più comuni in America sono i membri della comunità LGBTQ+.

C’è un potere non comune qui. Da una serie di svolte di supporto che aprono gli occhi di Rylance e uno straordinario cameo di Tuo onoreè Michael Stuhlbarg a Trento Reznor’s consumando punteggio e Arseni Khachaturan’s cinematografia poetica, da cui non puoi voltare le spalle Ossa e tutto romanzo horror di formazione. Anche se non è per i deboli di cuore e può sembrare un gusto acquisito, lascerai il cinema con il cuore che batte, anche con una sensazione ringiovanente di ciò che possono essere i film.

Cosa ne pensi del film Bones and All? Commenta qui sotto.

Imparentato