Recensione Blonde (2022): una visione polarizzante della sessualizzazione hollywoodiana delle donne

Riepilogo

Andrew Dominick ha catturato la tradizione delle celebrità americane con L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford ma ha trovato qualcosa di molto più sinistro nel suo fedele adattamento di Joyce Carol Oates bionda — gli effetti pericolosi della sessualizzazione delle donne da parte di Hollywood.

Non sono sicuro di cosa si aspettasse la gente entrando nel film di Andrew Dominick bionda. Un gioco sexy? Una biografia concreta? Una drammatizzazione melodrammatica? Questi pensieri mi sono passati per la mente quando ho sentito una manciata di persone ridere durante la mia proiezione bionda quando non c’era niente di divertente. Che, francamente, potrebbe essere il punto dell’adattamento di Dominick del racconto romanzato di Joyce Carol Oates sulla vita di Marilyn Monroe, il tipo di disconnessione che non riusciamo a vedere quando si tratta di leggende di Hollywood. Il tipo di fandom illuderebbe i fan facendogli pensare che sia accettabile colpire Jerome Horwitz negli occhi perché era divertente sul Tre tirapiedi. bionda parla della celebrità di Hollywood e della sessualizzazione delle donne. Forse, soprattutto, dovrebbe essere visto attraverso la lente dell’abuso. Questo è ciò che fa bionda un’esperienza così polarizzante.

Aaron Sorkin l’ha detto meglio e l’ho fatto riferimento una mezza dozzina di volte negli ultimi due anni. Ha scritto: “Le cose che facciamo alle donne”. Prendi Norma Jean – il nome di nascita di Marilyn Monroe – che, da piccola, subisce abusi per mano di sua madre, Gladys (Julianne Nicholson). Alla fine ha una crisi psicotica. Finita in un orfanotrofio, Monroe è diventata una ragazza pinup e attrice, alla ricerca di suo padre, che sua madre ha lasciato intendere che lavorasse in un grande studio di Hollywood. Da adulta, Monroe (Ana de Armas, qui notevole) è stata sfruttata dal suo agente (Dan Butler). Ovviamente non è finita qui. Subisce un’aggressione sessuale da parte di un potente dirigente cinematografico (David Warshofsky).

Tuttavia, i danni non si fermano qui. La storia degli appuntamenti e delle relazioni di Norma Jean ha avuto effetti devastanti sulla sua salute mentale, che l’hanno portata all’abuso di sostanze. Hai i fratelli Chaplin, dove Monroe ha la sua rinascita sessuale. Sposa un famoso giocatore di baseball (interpretato da Bobby Cannavale), che non riesce a gestire il suo status di sex symbol. La relazione di Monroe con un famoso drammaturgo (Adrien Brody) disegna un quadro del suo passato abuso fisico ed emotivo porta a sentimenti di inadeguatezza. Anche la voce sulla relazione di Monroe con un famoso politico (Caspar Phillipson) è una rappresentazione che apre gli occhi, una delle donne usate come merce da uomini potenti per piacere.

Dominick è sempre stato molto fedele al materiale originale. Ad esempio, prima biondail film per eccellenza sulla celebrità americana è stato il suo capolavoro, L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford. bionda è diverso. Questo film cattura l’oggettivazione delle stelle, in particolare delle donne, da parte del materiale originale. La sceneggiatura onora la visione romanzata di Oates di quali eventi avrebbero potuto portarla alla morte. C’è così tanto su cui riflettere qui. Le immagini possono essere travolgenti. Ad esempio, in due scene in cui Monroe indica che non ha il controllo del suo corpo. Chiunque abbia esperienza con questo abuso, o difensori della salute mentale addestrati, può vedere il potente messaggio di come l’abbandono e l’abuso possono portare ad ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

bionda ha un cast stellare pieno di giocatori di Dominick dei suoi film precedenti. Tuttavia, il film si basa sulla migliore interpretazione della carriera di Ana de Armas. Lei è spettacolare qui. La performance di Armas è una caricatura intenzionale della tradizione hollywoodiana. Sviluppa un’ossessione piccante in una manciata di scene, attingendo al passato di Norma Jean per avanzare nella sua carriera. E ignora i commenti negativi sull’accento dell’attore. Semplicemente non c’è fondamento per questa argomentazione.

Andrew Dominick ha catturato la tradizione delle celebrità americane con L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford. Qui ha trovato qualcosa di molto più sinistro nel suo fedele adattamento di Joyce Carol Oates bionda — gli effetti pericolosi della sessualizzazione delle donne da parte di Hollywood per il nostro divertimento. Francamente, per cosa fanno lui e Armas bionda è l’equivalente di ciò che ottengono i grandi registi del crimine: costringerti a guardare immagini e situazioni orribili senza poter voltare le spalle, il tutto girato in un guscio ricoperto di caramelle che va giù più liscio di quanto dovrebbe. Pertanto, vi rimando alla mia nota sui pochi che erano più che divertiti dalla tragica vita di Marilyn Monroe di cui sopra.

Hanno dimostrato di bionda punto interamente.

