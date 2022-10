Recensione Black Adam – un film di supereroi con una straordinaria mancanza di scopo

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

È stata una scelta audace fare un film sul personaggio di Black Adam, ma la sceneggiatura è stata scartata dalla macchina dello studio e il risultato è un film di supereroi con una straordinaria mancanza di scopo.

Con Dwayne "The Rock" Johnson, esaminiamo il film DCEU Black Adam. Questa recensione non contiene spoiler.









È sorprendente quanto sia banale il film DC Comics Adamo Nero può essere. Il fatto che assomigli a visivo Zack Snyder ricostruire è strano poiché tutto ciò che fa la Warner Brothers è prendere le distanze da lui. Sai cosa intendo. Tutti gli effetti speciali digitali glorificati si traducono in teste di studio che scelgono solo per la parte superiore del torace e le spalle larghe del personaggio principale. Ciò include la tanto discussa e sopravvalutata scena dopo i titoli di coda.









Questa voce di supereroi segue un gruppo di membri della resistenza che cercano di liberare le brave persone di Kahndaq. Guidati da Andrea Tomaz (Sara Shahi) e un gruppo che include suo fratello Kamir (Maometto Ameroffrendo la maggior parte del rilievo comico del film), Ismaele (La Vecchia Guardia'S Marwan Kenzari), e suo figlio, Amon (Il club delle baby sitter'S Bodhi Sabongui), sono alla ricerca della Corona del Sabbac. Come mai? Per prima cosa, per tenerlo fuori dalle sue mani dell'Intergang, un sindacato del crimine organizzato che può dare una corsa ai supereroi del mondo per i loro soldi. Sfortunatamente per Andrea, i cattivi li raggiungono. Le portano via la corona e stanno per piantarle un proiettile in testa.









Questo finché non capisce come scatenare Teth Adam (Dwayne Johnson) con un'iscrizione che trova sul pavimento polveroso. Un super antieroe (gli scrittori qui allontanano Adam dalle sue origini da supercriminale) attacca il gruppo di membri dell'Intergang con flussi di fulmini blu e super velocità. Per prima cosa prende i proiettili in aria e li lascia rimbalzare sul suo corpo. Questo è esattamente come sparare palline da ping-pong e aspettarsi che penetrino nel teflon. Il consiglio dei maghi ha imprigionato Adam per oltre 5.000 anni, quindi basti dire che ha un'aggressività repressa per risolversi.









Dopo che Teth ha salvato la vita di Andrea, scappa con la corona ma non prima che lei e Kamir riportino Adam a casa sua perché un missile Eternium lo ha colpito. (Lo sappiamo perché c'è scritto a caratteri cubitali sul cercatore di calore). Vi abbiamo detto che Andrea ha riportato anche la Corona del Sabbac? Questo la rende un bersaglio per chiunque riconosca il pezzo del potere di Eternium, inclusa la Justice Society, che pensa che Adam sia un pericolo per Kahndaq e per il mondo intero.









Jaume Collet-Serra dirette Adamo Nero — un uomo responsabile di una serie di film tiepidi e dimenticabili di Liam Neeson e dietro la macchina da presa per il film d'azione di Johnson. Crociera nella giungla, ha utilizzato gli effetti speciali in modo appropriato. Qui, il film vede Adam che combatte Hawkman (Aldis Hodge) ripetutamente, il tutto con scene inzuppate all'infinito e piene di effetti speciali ripetitivi e noiosi. Dr. Fate (un eccellente Pierce Brosnan) appare, predicendo gli esiti futuri con il suo fidato elmo. Chiunque si chieda se questo suona familiare riconoscerà che questi personaggi sono simili a quelli della Marvel Falco e Dottor Strano. Stai tranquillo; questi personaggi sono stati scritti più di vent'anni prima di questi personaggi MCU superiori. Sono raggiunti da Atom Smasher (rubacuori di Netflix Noè Centinio) e Ciclone (Viaggiatori' Quintessa Swindell).









Non sono sicuro di quanto puoi aspettarti da un film scritto dagli sceneggiatori di Scooby!, Scadenza e Furiama Adamo Nero ha la sensazione di quei film di travolgente azione digitalizzata che soffoca una buona storia e umorismo che manca il bersaglio. All'inizio pensavo che i ragazzi potessero aver capito bene. Mentre gioca con i temi della colonizzazione, la Justice Society entra a Kahndaq, dettando ai membri della comunità che non è migliore dell'Intergang. Purtroppo, i temi non vengono mai esplorati a fondo. Gli scrittori cercano anche di rendere Adam peggiore di quello che è, risultando in note false. I realizzatori si sforzano di rendere Black Adam un antieroe, ma il costante dibattito, i litigi e le battaglie tra i due diventano monotoni.









E questo è il problema con Adamo Nero. Questa è la stessa vecchia esperienza monotona che abbiamo ricevuto dai fumetti DC negli ultimi dieci anni. È bellissimo, ma è lo stesso film in una confezione più lucida. A parte pochissimi momenti di impassibile sollievo comico da parte di Johnson, il suo personaggio è rigido. (Johnson sta praticamente interpretando lo stesso personaggio di Intelligenza Centrale, tranne che qui, invece di essere apertamente positivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è solo un burbero figlio di puttana). Scritto come quasi alieno invece che come una storia di un pesce fuor d'acqua, è quasi come se gli sceneggiatori dimenticassero che una volta era umano in primo luogo, come se Starman di Jeff Bridges fosse un modello di ispirazione.









Sono sicuro che ci sia un sacco di azione e cameo per deliziare i fan accaniti della DC Comics, del genere, e i fan dei film alle prime armi. Adamo Nero, tuttavia, ha perso un'occasione d'oro per imprimere un timbro su uno studio che sembra non avere basi solide, a differenza del rivale della DC. È stata una scelta audace fare un film sul personaggio di Black Adam, ma la sceneggiatura è stata scartata dalla macchina dello studio e il risultato è stato un film di supereroi con una sorprendente mancanza di scopo.









