Recensione BHFF 2022 Tutto sollevato e pieno di vermi: un viaggio ipnotizzante

Questa disgustosa rivisitazione di Pinocchio è una visione disgustosa, inquietante e necessaria per chiunque sia interessato all’horror trasgressivo. Tutto in All Jacked Up And Full Of Worms è progettato per farti sentire disgustoso e a disagio. I personaggi sono un serraglio di bambole rotte, psicopatici predatori e, stranamente peggio, un pedofilo semi-comprensivo in divenire. È un’esperienza strana e polarizzante che non è pensata per essere divertente. Invece, si tratta di sentire, e ragazzo, senti qualcosa.

L’orrore può significare molte cose diverse. Possono essere le tradizionali paure di mostri, demoni, assassini e paranormali. Questi tipi di film possono anche riguardare quelle cose indefinibili che ci mettono a disagio, tesi o disturbati. È in questo spazio che vive All Jacked Up And Full Of Worms. Un caleidoscopico pasticcio di difetti umani e grottesche, il film di Alex Phillip vuole che tu provi qualcosa. Sfortunatamente, quella cosa è repulsione. Questo non vuol dire che non ci sia merito nell’intenso film, solo che è davvero difficile da guardare.

All Jacked Up And Full Of Worms viene proiettato nell’ambito del Brooklyn Horror Film Fest 2022. Certo, non è per tutti. La trama psichedelica libera per tutti è piena di immagini vili. I film disgustosi non sono per tutti. Tuttavia, c’è un tipo molto specifico di persona a cui si rivolgono film come Feed, Salo e Kuso. Se sei uno di quelli, allora il film di Phillip è un brillante esempio. È sia più che meno di quello che presenta e offre abbastanza visceri per lo stomaco più forte. È come un bizzarro figlio d’amore di Gummo, Possum e Requiem For A Dream. Scioccante e toccante, è il tipo di film che ti costringe a guardare tra gag e occhi coperti. È facilmente il film più disgustoso di quest’anno.

Il film di Phillip parla di dipendenza. In questo caso, la dipendenza da lombrichi allucinogeni che possono essere mangiati, sniffati o inseriti all’interno del corpo in qualsiasi modo, sembra un’ottima idea per l’utente. A dimostrazione di quanto sia intelligente il film di Phillip, i vermi della droga sono la cosa meno strana del film. Invece, diventano solo la vetrina per i vari umani orribili che cercano lo sballo viscido.

Uno squallido lavoratore di un hotel che ha enormi problemi con la sua ragazza inizia una relazione con Benny quando scoprono i potenti vermi. Roscoe è un ragazzo abbastanza a posto che ha ceduto la sua vita a una ragazza che ha trasferito un altro uomo nel loro appartamento e lo ha costantemente mancato di rispetto. Benny è un giovane tormentato abbastanza disperato per un bambino; ne ha acquistato uno su Internet. In qualche modo, l’implicazione di ciò che effettivamente arriva è ancora più sconvolgente dell’avere un bambino umano consegnato a casa sua. Una bambola del sesso per bambini arriva con tutta l’anticipazione aberrante che arriva con qualcosa del genere. Non so se esistono bambole del sesso per bambini. Francamente avevo paura di guardare.

I vermi catapultano i due uomini in un mondo violento in cui nulla è tabù e faranno di tutto per ottenere la loro prossima soluzione. È sconvolgente quanti modi terribili All Jacked Up And Full Of Worms torturi le persone. Lo spettatore viene trascinato lungo il viaggio alimentato dalla droga, senza mai sapere cosa sia reale e cosa sia un sottoprodotto del verme. Non sono ancora sicuro di cosa ho visto e se i messaggi della società fossero intenzionali. Questo film sembra voler fare correlazioni tra la salute mentale e l’uso di droghe allucinogene, e non ho potuto fare a meno di rabbrividire quando più tardi in Bachelor In Paradise, Michael A è stato descritto come uno scemo. In definitiva, però, la casualità della trama trattiene quell’impatto più profondo.

Flash forward a un colpo di scena finale che deve essere visto per crederci, e sono rimasto confuso. Benny diventa incredibilmente il protagonista comprensivo e sogni o incubi si avverano davvero. Tutto quello che c’è in mezzo è un incubo technicolor di persone incasinate e circostanze anche peggiori. È una corsa sfrenata che dovrebbe essere sufficiente per spaventare a lungo chiunque con qualcosa di più forte del piatto.

C’è qualcosa di affascinante nel film di Phillip. Tutto ha quella qualità sottile che un sogno ha appena ti svegli. Niente ha senso nonostante i tuoi migliori tentativi di tenerlo stretto. In questo modo, le vignette sconnesse del sangue hanno un senso. All Jacked Up And Full Of Worms è un brutto viaggio, completo di conseguenze fisiche e rimpianti il ​​giorno successivo.

Anche se pochi momenti di troppo non combaciano per rendere questo un pezzo di genio genuinamente perspicace, anche se repellente e scioccante, mostra una promessa significativa e mi intriga su dove ci porterà Phillips.

