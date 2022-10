Recensione BHFF 2022- Repulse- Extreme For A Reason

Non sono un fan dell’horror estremo. Mi fa sentire nervoso dentro, e non in senso positivo. Apprezzo la forma d’arte, ma il porno di tortura e il porno di miseria non sono la mia marmellata. Film come Terrifier e il festival che è diventato Terrifier 2 e la famigerata scena in camera da letto sono pensati per un pubblico diverso. Quindi, con trepidazione, ho visto Repulse in programma al Brooklyn Horror Film Fest 2022.

Lo slogan, il film più estremo uscito dalla Repubblica Ceca, non è uno scherzo. Ma, mentre l’intenso film A Serbian Film mostra di più, Repulse regge sicuramente nel reparto miseria. Repulse ha molto da dire sul trauma e sul perdono. Il dolore trascende tutti i confini e unisce quelli di noi abbastanza coraggiosi da ascoltare. E ascolta, devi passare attraverso ogni pianto angosciato o brutto urlo che riempie il dialogo esiguo di ottanta minuti.

Il film d’esordio dello scrittore e regista Emil Krizka è una sorprendente mediazione su abusi, vendetta e, in definitiva, scelte di vita positive. Repulse è la storia di due famiglie apparentemente disparate. A prima vista, non hanno nulla in comune. Uno è rigidamente pulito e controllato, mentre l’altro può essere descritto solo come selvaggio e depravato. Pensa alla depravazione della cena in famiglia del Texas Chainsaw. Katerina, una pavla Gajdosíková straordinariamente trattenuta e il mostro tranquillo Robert (Petr Panzenberger) vivono con la figlia nella visione della ricchezza e del privilegio. La loro casa è bellissima e costosa e tutt’altro che una casa. Robert si diverte a ferire sua moglie ogni volta che gli fa comodo. Un urlo qui, una mano bruciata là. È lo stesso quando suscita un guaito da lei. È profondamente infelice e la loro figlia è costretta a guardare tutto.

L’altra famiglia è composta da Stepán Kozub che vive con sua madre e un’altra brutta sorpresa che lascerò a te da trovare. In questo nucleo familiare, lei è quella sadica. Lui vive in una roulotte e lei in una baracca che sembra che siano stati incrostati di escrementi e lasciati a marcire. Nessuna delle due famiglie è famiglia e non potrebbero essere più distanti in stazione. La connessione tra i due diventa chiara solo più avanti nel film, quando il loro tragico incontro consolida tutti i loro destini.

Entrambe queste famiglie stanno affrontando il dolore e decenni di traumi. Eppure, il modo in cui affrontano il loro dolore è sorprendentemente simile, anche se vile. Decadimento, marciume e insidiosità si sono insinuati in entrambe le famiglie che si trovano in rotta di collisione l’una con l’altra.

Repulse ha più successo quando mostra quanto siano simili queste due famiglie molto diverse. Uno è pulito e ordinato, mentre l’altro è sporco come tratto caratteriale. Come Pig Pen della banda dei Peanuts, queste persone sembrano crogiolarsi nella sporcizia e sceglierla come caratteristica distintiva invece di una decisione basata sulla necessità. Repulse chiarisce che il dolore è universale. Non discrimina in base a classe, razza o background. Cerca tutti e li colpisce in modo profondo. Alcuni scelgono di ribellarsi e altri sopportano tranquillamente fino a quando non si spezzano. A volte la migliore vendetta è la contentezza.

Il film narrativamente sciolto inizia ad avere senso solo nell’atto finale, mettendo insieme tutti i pezzi in un crescendo caleidoscopico di miseria e rabbia. Repulse è il tipo di film che richiede più visualizzazioni per raccogliere indizi non lineari. Questo è uno dei suoi attributi più forti. La depravazione non è a scopo di shock. Sta consegnando un messaggio che richiede pazienza per essere scoperto.

Ci sono molti momenti scomodi e lo scrittore e regista Emil Krizka sceglie di distogliere lo sguardo al momento esatto per colpire il più duro. In qualche modo, non mostrando le peggiori atrocità, ne siamo maggiormente colpiti. Invece, Krizka concentra lo spettatore sugli autori e su coloro che sopportano il dolore e analizza i loro comportamenti invece del dolore stesso. È una mossa intelligente che consente al film di essere qualcosa di più di un semplice porno di tortura. Qui c’è uno scopo e un’intenzione che spesso si perdono in un cinema estremo come questo. Più simile ad alcuni film sull’estremismo francese come Irreversible, che usano la violenza per informare la narrazione invece del solo disgusto per il gusto di essere disgustoso.

Repulse è eccezionalmente paziente con le sue risposte che consentono alla storia non lineare di svolgersi quasi casualmente. Questa decisione giudiziosa ripaga in modo enorme, rendendo la risoluzione ancora più incisiva. Il film è caotico come i personaggi stessi. Sono tutti contorti e deformati in modi inimmaginabili e la struttura del film sembra strappata direttamente dalle loro menti. Probabilmente funziona meglio quando sei ancora confuso su ciò che sta succedendo e esiste solo nell’esperienza vissuta delle persone miserabili.

Ci sono pochissimi dialoghi, eppure non ti senti mai come se ti mancasse qualcosa. Tale è la natura delle incredibili esibizioni e delle scene meravigliosamente profane. I momenti scorrono in dettagli angoscianti, che hanno poco senso come un tutto collettivo finché non è troppo tardi per voltare le spalle. Intenzionalmente scarso di parole, ogni grugnito, gemito e grido gutturale viene amplificato nelle orecchie degli spettatori. Questo esercizio di agonia e trauma è viscerale e doloroso da guardare. La natura claustrofobica del film fa cadere lo spettatore nel bel mezzo di questo mondo desolato e ti chiede di sopravvivere insieme a loro.

Repulse sostiene che la violenza è un ciclo che può essere interrotto solo con intenzioni estreme. Eppure, è un film che, per quanto cupo, è un argomento di speranza. La vendetta è un piatto da servire con una vita ben vissuta. Non puoi annullare il passato, ma puoi sicuramente influenzare il tuo futuro. Repulse sta suonando come parte del Brooklyn Horror Film Fest 2022. Puoi trovare tutta la nostra copertura qui.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.

Imparentato