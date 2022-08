Recensione Attento, siamo pazzi (2022).

Riepilogo

Con fascino, calore e una sensibilità occidentale vecchio stile, Attento, siamo pazzi (2022) è l’orologio perfetto da 90 minuti se sei pronto per una pausa dai contenuti eccessivamente lucidati e prodotti in eccesso,

Questa recensione del film Netflix Watch Out, We’re Mad (2022) non contiene spoiler.

C’è stato un periodo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70 in cui gli attori di Hollywood sarebbero andati in Europa per fare un film economico che speravano che nessuno avrebbe visto. Tale era la popolarità della fiorente industria cinematografica europea dell’epoca, il fenomeno culminò negli “Spaghetti Western”, riferendosi alla versione italiana del genere classico.

Alla fine, i migliori registi italiani si sono fatti strada a Hollywood (forse il più famoso, Sergio Leone) e hanno fatto il cinema classico.

Uno di questi film italiani degli anni ’70 è stato Watch Out, We’re Mad (con Donald Pleasence, presumibilmente lì per la busta paga), interpretato dal duo cinematografico italiano Bud Spencer e Terence Hill, insieme Spencer e Hill hanno realizzato una serie di film di successo dell’epoca e forgiato un posto nella storia del cinema italiano.

La trama è incentrata su due fratelli, che devono riunirsi e mettere da parte le loro vecchie rivalità per riavere l’amato Dune Buggy della loro infanzia. A loro modo c’è un gangster che si fa roteare i baffi (non letteralmente, purtroppo) che desidera conquistare il quartiere fieristico di carnevale per lo sviluppo immobiliare.

Non ho idea terrena di chi su Netflix abbia deciso di dover rifare il film cult degli anni ’70, Watch Out, We’re Mad, ma sono davvero contento che l’abbia fatto. Questa moderna rielaborazione della storia conserva gran parte del fascino dell’originale e offre una gradita opportunità per una fuga nostalgica.

Il vero fascino di questo è nel modo in cui catturano il senso del caos bonario nell’originale (disponibile su YouTube se sei curioso). Sebbene tecnicamente su dune buggy e gangster, questo è un classico Spaghetti Western, con tutti i tropi intatti. Questo è stato chiaramente realizzato con amore ed è bello vedere il progetto della passione di qualcuno sopravvivere all’algoritmo Netflix per la commissione dei progetti.

Ci sono alcuni inseguimenti in macchina ben eseguiti, una storia d’amore casta e alcuni buoni pugni vecchio stile e senza sangue in cui sembra che non ci siano assolutamente conseguenze. Questo è esattamente il tipo di film che sarei stato felicemente seduto e guardato con mio nonno da bambino, con lui che ridacchia benignamente accanto a borbottare di tanto in tanto sottovoce su come nessuno di loro sia all’altezza di John Wayne.

Dura 90 minuti, il cast ha un sacco di chimica sullo schermo insieme e Watch Out, We’re Mad ha fascino da vendere. Tutto ciò che mi manca è un cameo di Rick Dalton.

Cosa ne pensi del film Netflix Watch Out, We’re Mad (2022)? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato