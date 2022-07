Recensione Anything’s Possible: film deliziosamente moderno che serve positività e orgoglio LGBTQ+

Riepilogo

L’adolescente trans Kelsa intraprende un viaggio di amor proprio e scoperta, con l’aiuto del suo ragazzo Khal.

Questa recensione di Anything’s Possible è priva di spoiler.

Amazon Prime ha rilasciato il teen drama Anything’s Possible. Con Renee Elise Goldsberry, Abubakr Ali ed Eva Reign, è il debutto alla regia di un lungometraggio di Billy Porter, con una durata di un’ora e trentotto minuti. Questo film è un orologio dolce. L’hype è stato forte sui social media, poiché si concentra fortemente sull’orgoglio e sulla felicità queer.

Il film era originariamente previsto per un’uscita nelle sale, ma con un budget inferiore nel tentativo di competere al botteghino, i realizzatori hanno dovuto rivedere questa decisione. Questo è ora il motivo per cui viene trasmesso in streaming su Amazon. Questo è qualcosa che penso che molti film dovranno fare, rendendo preoccupantemente i servizi di streaming online più potenti delle sale cinematografiche. Ma questo è un altro argomento da trattare in un altro articolo.

La storia circonda Kelsa, una studentessa transgender di 17 anni delle superiori, che sta iniziando a esplorare il suo mondo con la sua nuova identità. Le cose si surriscaldano quando Kelsa e Khal, un popolare ragazzo cisgender, si uniscono al corso di arte. Questo sboccia lentamente in una storia d’amore. Ora, come tutte le classiche storie d’amore, gli ostacoli si mettono sulla loro strada e non tutti a scuola accettano la loro relazione queer. Ma, in questo mondo moderno, tutto è possibile.

Questo film è decisamente rivolto alle giovani generazioni e rappresenta persone che non hanno avuto davvero i riflettori, come protagoniste, nei film precedenti. Le generazioni più anziane potrebbero imparare di più sulla comunità trans e su ciò che le generazioni più giovani stanno passando progressivamente al liceo e sulla vita. Ciò che mi è piaciuto molto è stata la focalizzazione sull’orgoglio queer e sulla felicità. Molti dei precedenti film e personaggi LGBTQ+ si sono concentrati tutti su traumi, storie di coming out, rifiuto e odio verso se stessi, e qui abbiamo una commedia romantica, divertente e carina che celebra l’individuo e l’amore.

Dal punto di vista della trama, il film è un po’ semplice, non è niente che non abbiamo mai visto prima, davvero. La recitazione è di buon livello, c’è davvero una buona chimica tra gli attori, con alcuni momenti forti e sinceri. C’è una tecnica carina che i personaggi principali usano quando camminano e parlano come se stessero narrando un documentario sulla natura. Questo fa sì che tutti intorno a loro siano lo spettacolo e l’attenzione, il che rispecchia come si sente attualmente Kelsa. Questo fa luce delicata di osservazioni e ipotesi. C’è una potente scena polemica tra Kelsa e sua madre, in cui penso che tutti possano identificarsi.

C’è un focus sul genere, di cui si parla nel film, con un accenno come se non dovesse esserci. Tuttavia, senza il genere, non avremmo i temi per questo film? I sessi sono importanti, dobbiamo solo accettare le persone per il genere che desiderano essere. Tuttavia, capisco i punti che il film sta cercando di fare.

Nel complesso, questo film è una commedia romantica carina, sfacciata e di cattivo gusto, che mostra per la prima volta un’adolescente trans che esce. Gestito con cura e attenzione, spero che la comunità LGBTQ+ (e altri) apprezzino questo film tanto quanto me. Ti piacerà questo film se ti piace la serie Sex Education, i film Love Simon, Call Me By Your Name e il musical Hedwig and the Angry Itch.

Puoi trasmettere in streaming Tutto è possibile esclusivamente su Amazon Prime Video.

